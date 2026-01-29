Sokáig emlékezetes marad a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés szerda estéről. No nem amiatt, mert Kylian Mbappé duplázott. A portugál csapat a hosszabbításban noha 3-2-re vezetett, ez kevés volt a továbbjutáshoz. A már csak kilenc emberrel játszó Realnak is kellett volna a gól, hogy az első nyolcban zárjon. Aztán a mérkőzés utolsó percében a Benfica kapusa, Anatolij Trubin előrement, s ha már ott volt, akkor gólt fejelt. 4-2, a Benfica a 24. helyen továbbment, míg a Real Madrid kilencedik helyen zárt, így játszani kényszerül a playoffban.

Kylian Mbappé hiába rúgott két gólt, a Real Madrid simán kikapott Lisszabonban

Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Kylian Mbappé borzasztóan csalódott, erre szerint nincs mentség

José Mourinho a lefújás után tisztelet kért mindenkitől, a portugál emellett nem lepődött meg Trubin gólján. A túloldalt azonban hatalmas volt a csalódottság, Álvaro Arbeloa megvédte Vinícius Júniort és Kylian Mbappét. A spanyol nem értett egyet azzal, hogy a két támadó hanyag védekezése miatt kaptak ki. A mérkőzést követően a vegyes zónában Mbappé is megállt, ebben azonban nem volt köszönet.

Nincs magyarázatom a teljesítményünkre, hiányzik a folytonosság a játékunkból. Nem lehetünk az egyik nap jók, a másik nap rosszak, egy bajnokcsapathoz ez nem méltó.

Ez egy kicsit fáj, mert szerettük volna a következő heteket a fejlődésre szánni, ugyanakkor teljesen megérdemelt a pozíciónk, ahol végeztünk a BL-ben – kezdte Mbappé, aki utalt arra, hogy mindössze a kilencedik helyen zárt a Real a Bl-ben, pedig a forduló kezdete előt még harmadik volt.

Ez ma nem a taktikáról szólt, nem a minőség hiányáról, hanem sokkal inkább arról, hogy a Benfica ezt a győzelmet ma jobban akarta. A Benfica az életben maradásért játszott, persze nekünk is volt tétje a meccsnek. Ezért fájó igazán, amilyen teljesítményt nyújtottunk

– folytatta a meccsen duplázó Mbappé, aki zárásnak a szurkolóknak is üzent, akik a legutóbbi hazai bajnokin az egész csapatot kifütyülték. Az volt az első hazai meccs, amikor már nem Xabi Alonso ült a kispadon.

– Arra kérem a Bernabéu szurkolóit, hogy jöjjenek ki, és legyenek szívvel-lélekkel a csapatunk mögött. Még nem estünk ki, és jó úton haladunk a La Ligában is (a Real hátránya mindössze egy pont a Barcelonával szemben – a szerk.). Ha a Bernabéu mögöttünk marad, nagyszerű mérkőzést láthatunk vasárnap a Rayo ellen.