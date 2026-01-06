Joe Willock a találkozó 88. percében állt be csereként, az utolsó pillanatban pedig volt is egy óriási helyzete, amit aztán kihagyott. A Newcastle magabiztos győzelmet aratott, ennek ellenére az angol középpályást súlyosan megfenyegették, mellette pedig rasszista zaklatás áldozata is lett a közösségi médiában.

Joe Willockot súlyosan megfenyegették a győztes meccs után

Fotó: Michael Driver/MI News /NurPhoto via AFP

A Newcastle United felháborítónak nevezte a Willockkal történteket, az ügyet pedig jelentette a rendőrségnek. A 26 éves középpályást korábban is érték már hasonló abúzusok, ezért a Newcastle United felszólította a közösségimédia-vállalatokat – különösen a Metát –, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket.

Megfenyegették a Newcastle középpályását

Eddie Howe, a Newcastle vezetőedzője korábban már felszólalt a Willockot ért zaklatások ellen. A klub mindenben támogatja az angol középpályást, és egyeztet a rendőrséggel, miközben igyekeznek azonosítani az elkövetőt.

„A Crystal Palace elleni győzelmünket követően Joe több közvetlen üzenetet kapott egy Instagram-fióktól, amelyek rasszista sértéseket és rendkívül nyugtalanító, Joe-ra és családjára irányuló erőszakos fenyegetéseket tartalmaztak” – idézi a The Athletic a Newcastle United közleményét.

„Sajnos Joe korábban is szembesült már ilyesmivel. Minden alkalommal gyorsan cselekedtünk, hogy támogassuk őt, és most is ez volt az azonnali prioritásunk. Az ügyet haladéktalanul jelentettük a rendőrségnek, és teljes mértékben támogatunk minden vizsgálatot annak érdekében, hogy az elkövetőt azonosítsák és felelősségre vonják, bárhol is tartózkodjon.

Eddie Howe, a Newcaste United edzője

Fotó: Mike Morese/MI News / NurPhoto via AFP

„Ez azonban csak a Meta, az Instagram tulajdonosának érdemi fellépésével valósulhat meg. Felszólítjuk a Metát, hogy adja át a rendőrségnek az elkövető azonosításához szükséges valamennyi információt, mégpedig gyorsan.

A tartalom eltávolítása és az üzenetszűrők alkalmazása nem elegendő. A közösségi média-vállalatoknak többet kell tenniük a felhasználók védelméért és azok büntetőeljárásának támogatásáért, akik megszegik a törvényt a platformjaikon”

– áll a közleményben, ami azzal zárul, hogy a klub kiáll játékosa és mindenki mellett, akit hasonló bántalmazás ér.