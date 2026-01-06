Gyászba borult a focivilág, meghalt az angol válogatott legenda, Colin McDonald.

A Tottingtonban született McDonald 1948-ban csatlakozott a Burnley-hez amatőrként, majd egy rövid katonai szolgálatot követően 1952-ben szerződött profi játékosként a klubhoz. Bár kezdetben a tartalékcsapatban kapott szerepet, 1954 tavaszán bemutatkozhatott az első csapatban, és hamarosan az első számú kapussá vált.

1958-ban nyolc alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, köztük mind a négy mérkőzésen a svédországi világbajnokságon, ahol teljesítményét széles körben elismerték. Abban az évben a 11. helyen végzett az Aranylabda-szavazáson – ez kimagasló eredmény egy kapustól.

McDonald pályafutását egy súlyos bokasérülés nehezítette, miután

1956-ban eltörte a bokáját a Chelsea elleni mérkőzésen, ám felépülése után is tovább bizonyította kivételes képességeit. 1961-ben vonult vissza az aktív játéktól,

ám a futballtól sosem szakadt el: éveken át dolgozott edzői és sportvezetői szerepekben, többek között az Altrinchamnél is.

A Burnley megható üzenetben búcsúzott tőle a közösségi médiában: „Mély szomorúsággal értesültünk Colin McDonald, korábbi Burnley- és angol válogatott kapus haláláról. Gondolataink Colin családjával és barátaival vannak ebben a nehéz időszakban.”

A szurkolók is búcsút vettek a legendától. Egyikük a következőt írta: „Nyugodj békében, legenda.” Mások „a Burnley történetének egyik legjobb kapusaként” emlékeztek rá.