A meccs után a reptéren eszméletét vesztette, majd meghalt a 32 éves BL-győztes focista, Alex Felipe. A hírek szerint a brazil futsaljátékos már a mérkőzést követően rosszul lett, és végül a repülőtéren ájult el, miközben a csapat a moszkvai repülőgépre készült felszállni.

Meghalt a BL-győztes futsalos, Alex Felipe

Fotó: Alex Felipe/Instagram

Meghalt a brazil futsaljátékos, Alex Felipe

A orvosi személyzet azonnal

megpróbálta újraéleszteni, életét már nem tudták megmenteni.

A tragikus eseményt a helyi futsal szövetség, valamint a játékos ügynöksége, a Wone Sports is megerősítette. Az ügynökség közleményében így búcsúzott: „Nem találni szavakat egy ilyen veszteségre. Alex nemcsak kiváló sportoló volt, hanem szerető apa, férj, fiú és barát, akit örökre a szívünkben őrzünk.”

A sportvilág több klubja is megemlékezett az elhunyt játékosról. A brazil Corinthians, ahol Alex Felipe pályafutása kezdődött, közleményében „elképesztő tehetségű, elhivatott és példaértékű sportolóként” méltatta őt. A lisszaboni Sporting CP, amelynek színeiben Alex 2018 és 2020 között játszott, szintén megrendülten nyilatkozott:

A Sporting Clube de Portugal mély fájdalommal búcsúzik korábbi játékosától. Alex nélkülözhetetlen tagja volt annak a csapatnak, amely 2019-ben története első UEFA Futsal Bajnokok Ligája-győzelmét ünnepelhette.

Alex Felipe karrierje során több kontinensen is sikereket ért el. Brazíliában a Corinthians színeiben 2018-ban megnyerte a Paulista Ligát, Spanyolországban a Movistar Inter csapatával pedig bajnoki címet és Király-kupát szerzett.