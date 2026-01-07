Live
Megrendítő hír rázta meg a futsalközösséget. Kedden, 32 éves korában meghalt Alex Felipe, a brazil futsalválogatott korábbi játékosa és a Sporting CP egykori klasszisa. A játékos a Norilszk Nickel csapatát erősítette, és halála Ukhtában, az orosz város repülőterén következett be – nem sokkal azután, hogy csapata pályára lépett az Orosz Kupa elődöntőjében az Ukhta ellen.

A meccs után a reptéren eszméletét vesztette, majd meghalt a 32 éves BL-győztes focista, Alex Felipe. A hírek szerint a brazil futsaljátékos már a mérkőzést követően rosszul lett, és végül a repülőtéren ájult el, miközben a csapat a moszkvai repülőgépre készült felszállni.

Meghalt a BL-Győztes futsalos, Alex Felipe
Meghalt a BL-győztes futsalos, Alex Felipe 
Fotó: Alex Felipe/Instagram

Meghalt a brazil futsaljátékos, Alex Felipe

A orvosi személyzet azonnal

 megpróbálta újraéleszteni, életét már nem tudták megmenteni.

A tragikus eseményt a helyi futsal szövetség, valamint a játékos ügynöksége, a Wone Sports is megerősítette. Az ügynökség közleményében így búcsúzott: „Nem találni szavakat egy ilyen veszteségre. Alex nemcsak kiváló sportoló volt, hanem szerető apa, férj, fiú és barát, akit örökre a szívünkben őrzünk.”

A sportvilág több klubja is megemlékezett az elhunyt játékosról. A brazil Corinthians, ahol Alex Felipe pályafutása kezdődött, közleményében „elképesztő tehetségű, elhivatott és példaértékű sportolóként” méltatta őt. A lisszaboni Sporting CP, amelynek színeiben Alex 2018 és 2020 között játszott, szintén megrendülten nyilatkozott:

A Sporting Clube de Portugal mély fájdalommal búcsúzik korábbi játékosától. Alex nélkülözhetetlen tagja volt annak a csapatnak, amely 2019-ben története első UEFA Futsal Bajnokok Ligája-győzelmét ünnepelhette.

Alex Felipe karrierje során több kontinensen is sikereket ért el. Brazíliában a Corinthians színeiben 2018-ban megnyerte a Paulista Ligát, Spanyolországban a Movistar Inter csapatával pedig bajnoki címet és Király-kupát szerzett. 

Portugáliában két Portugál Kupát, egy Szuperkupát, valamint egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a Sportinggal. 2020 óta a Norilszk Nickel játékosa volt Oroszországban.

Gyászba borult a focivilág: meghalt a válogatott legenda
Szívszorító: három szóval búcsúzott Kucsera Gábor a meghalt Dudás Miklóstól


 

