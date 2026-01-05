A vasárnap, magyar idő szerint 13.30-kor kezdődő Leeds United–Manchester United Premier League-mérkőzés előtt nem sokkal meghalt egy hazai szurkoló az Elland Roadon. A klub által kiadott közlemény szerint a helyszínen tartozkodó mentősök mindent megtettek, hogy megmentsék az áldozat életét, de hiába. Mint írják, a hír mindenkit lesújtott a klubnál.

A két csapat játékosai talán nem is tudták, hogy meghalt egy szurkoló a kezdős sípszó előtt

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Újabb drukker, aki meghalt egy stadionban

Az idényben sajnálatos módon nem ez az első eset, hogy meghalt egy szurkoló egy futballstadionban. Németországban az RB Leipzig és az 1. FC Magdeburg kupameccsén vesztette életét egy hazai drukker. Lengyelországban a Zaglebie Lubin–Lechia Gdansk bajnoki mérkőzésen kapott szívrohamot és halt meg egy drukker.

Egy portugál szurkoló pedig a müncheni Allianz Arénában vesztette életét miután lezuhant a lelátóról a Portugália–Spanyolország Nemzetek Ligája-döntő közben.