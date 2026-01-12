Meghalt egy fociszurkoló a Norwich City-Walsall (5–1) FA-kupa-meccsen.
Meghalt egy szurkoló
A Norwich City hivatalos közleményében azt írta:
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mai FA-kupa-mérkőzés végén egy hazai szurkoló elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és barátainak ebben a rendkívül nehéz időszakban.
A klub hozzátette, hogy az érintett családját már értesítették, és a rendőrséggel együttműködve igyekeznek minden szükséges támogatást megadni. Külön köszönetet mondtak az orvosi személyzetnek, a rendezőknek és a többi szurkolónak, akik azonnal a segítségére siettek az illetőnek. Azokat, akik szemtanúi voltak az esetnek és esetleg lelki támogatásra szorulnak az eset miatt, arra biztatják, hogy vegyék fel a kapcsolatot a klubbal.
A vendégcsapat, a Walsall is részvétét fejezte ki: „Mélyen lesújtott bennünket a tragikus hír. Gondolataink az elhunyt családjával és barátaival vannak.”
Ami a mérkőzést illeti, az gólzáporosra sikerült : a Norwich 2–0-ra vezetett a szünetben Matej Jurasek és Jovon Makama góljainak köszönhetően, majd Makama a második félidőben újabb két találattal mesterhármast szerzett. Courtney Clarke szépítése után Tony Springett állította be az 5–1-es végeredményt.
A szomorú eset sajnos nem egyedülálló az elmúlt hetekben: a Chelsea–Charlton mérkőzésen is orvosi vészhelyzet miatt kellett megállítani a játékot, míg korábban egy Leeds-szurkoló vesztette életét a Manchester United elleni találkozó előtt. Ugyanazon a napon a Fulham–Liverpool meccs is késve kezdődött, miután a lelátón újabb szurkoló lett rosszul.