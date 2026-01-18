Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Antonela Roccuzzo új fotókkal jelentkezett az Instagramon. A hatás elképesztő: Lionel Messi feleségének a bejegyzését szombat estig 3,7 millióan lájkolták, és 42 ezren szóltak hozzá.

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo ismét nagy figyelmet kapott a közösségi médiában: a friss posztja percek alatt megtelt reakciókkal, a kommentelők pedig nemcsak dicsértek, hanem – a megszokott módon – Messit is gyorsan szóba hozták.

Lionel Messi és felesége, Antonella Roccuzzo a bajnoki trófeával az Audi 2025 MLS Cup döntője után, miután az Inter Miami CF legyőzte a Vancouver Whitecaps FC csapatát a floridai Fort Lauderdale-ben. Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Lionel Messi és felesége, Antonella Roccuzzo a bajnoki trófeával az Audi 2025 MLS Cup döntője után, miután az Inter Miami CF legyőzte a Vancouver Whitecaps FC csapatát a floridai Fort Lauderdale-ben.
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi felesége, Roccuzzo elképesztően népszerű modell és influenszer 

Roccuzzo az elmúlt években rég túllépett azon, hogy kizárólag Messi párjaként emlegessék. Háromgyermekes édesanyaként él Miamiban, közben modellként és influenszerként dolgozik, divat- és szépségipari kampányok rendszeres arca, és tudatosan építi a saját márkáját is.

A fotók alatt a rajongók rövid, de beszédes üzenetekkel árasztották el a posztot. Volt, aki csak ennyit írt: „Wow”, más pedig így fogalmazott: „Antonela királynő”. Többen a Messi–Roccuzzo párost dicsérték: „Milyen szépek vagytok, szeretlek titeket!”, de akadt olyan hozzászólás is, amely tréfásan visszaterelte a fókuszt a nyolcszoros aranylabdásra: „Bocsánat, Anto, de így nem igazán látom Messit.”

A posztban három fotó is látható, és egyértelműen a harmadik a legmerészebb.

A számok pedig magukért beszélnek: Antonela új posztja ismét megmutatta, mekkora figyelem kíséri Messi családját. A labdarúgónak 511 millió, párjának 39,9 millió követője van.

  • Még több cikk
Messi vagy Ronaldo? Meghökkentő válasz a Fradi focistáitól
Messit is elhomályosítja a világ legszexibb játékvezetőnője – a pályán és az Instagramon is tarol!
Lionel Messi lerántotta a leplet a kedvenc alkoholos italáról, a rajongók megdöbbentek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!