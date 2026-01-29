Katona Bálintot az Újpest elleni szombati bajnokin állították ki az 52. percben, miután hátulról, nyújtott lábbal szállt bele Matija Ljujicsba. A Nyíregyháza ennek ellenére otthon tartott egy pontot a fővárosi lila-fehér csapat ellen, amely kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző. A Szpari az NB I idei szezonjában már az ötödik piros lapját kapta, amivel a Zalaegerszeggel holtversenyben vezeti ezt a nem túl dicsőséges rangsort. A kiesést jelentő 11. helyen álló Nyíregyháza szempontjából különösen aggasztó, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága most döntést hozott a kiállított játékos ügyében.

Az MLSZ két meccse eltiltotta Katona Bálintot, a Nyíregyháza játékosát

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az MLSZ két NB I-es focistát büntetett

A szövetség csütörtökön a honlapján adta hírül, hogy Katonát veszélyes belépőjéért büntette meg a testület, így a Ferencváros korábbi játékosa két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Továbbá a bizottság határozata alapján egy bajnokin nem léphet pályára a Kazincbarcika kapusa, Juhász István Bence, akit a Zalaegerszeg ellen állítottak ki.

A Fizz Liga 19. fordulójának mérkőzései kapcsán a bizottság rasszizmus és diszkriminatív magatartás miatt a Nyíregyháza Spartacus FC-vel szemben indított eljárást.