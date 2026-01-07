Természetesen nem szó szerinti irigységről van szó, a statisztikák azonban önmagukért beszélnek: a Ronaldo-, Messi-korszak egyik aranylabdása, Luka Modric 40 évesen is alapember egy élcsapatnál, ráadásul ő tölti a legtöbb időt a pályán a saját csapatában a bajnokságban.
17 meccs, 17 kezdés – elképesztő terhelést kap Luka Modric 40 évesen
A horvát válogatott legendája, Luka Modric 2025 nyarán szerződött az AC Milanhoz a Real Madridtól, miután lejárt a szerződése. Sokan úgy gondolták, hogy tapasztalatával inkább kiegészítő ember lesz, Massimiliano Allegri azonban már az első fordulóktól kezdve kulcsszerepet szánt neki.
A 2025/26-os Serie A-idény eddigi 17 fordulójában Modric mind a 17 mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet, és összesen 1485 játékpercet töltött a pályán. Ez nemcsak a korát figyelembe véve döbbenetes, hanem azért is, mert ezzel ő vezeti a Milan házi játékperclistáját a bajnokságban.
A fiatalabbak sem előzik meg
A Milan keretében több válogatott szintű, csúcskorban lévő futballista szerepel, mégis Modric neve áll az élen – írta az acmilan.hu.
A legtöbb játékperc a Milanban a Serie A-ban (2025/26):
- Luka Modric – 1485 perc
- Alexis Saelemaekers – 1477 perc
- Mike Maignan – 1406 perc
- Strahinja Pavlović – 1373 perc
- Matteo Gabbia – 1332 perc
- Fikayo Tomori – 1222 perc
A lista különösen beszédes annak fényében, hogy a 40 éves középpályás nem kapusként vagy védőként gyűjti a perceket, hanem a pálya egyik legintenzívebb posztján, a középpálya tengelyében.
Ronaldo és Messi generációjából ki maradt még?
Cristiano Ronaldo 40 évesen továbbra is aktív, de Szaúd-Arábiában játszik, a 38 éves Lionel Messi pedig az MLS-ben. Európában, a topbajnokságokban a 40+ éves szereplés nagyon ritka, de akad rá azért példa.
Raúl Albiol (40): 2025 őszén a Pisa játékosaként Serie A-meccsen lépett pályára 40 évesen, és a Transfermarkt 2025/26-os Serie A „legidősebb pályára lépett játékosai” listáján is szerepel.
Santi Cazorla (41): a Real Oviedo játékosa, és a 2025/26-os idényben La Ligában is pályára lépett (a FootyStats szerint 9 bajnoki, 331 perc a szezonban eddig).
Dante (41): az OGC Nice csapatkapitánya; a klub hivatalos oldala szerint a 2025/26-os szezon lesz az utolsó idénye, a Transfermarkt pedig 41 évesen is bevetik, a szerződése 2026. június 30-án jár le
Modric – aki éveken át együtt vitte a hátán Ronaldóval a Real Madridot – azért lóg ki még ebből a szűk körből is, mert nem “néha becserélik”: 40 évesen a 2025/26-os Serie A-ban 17 meccsen 1485 percet játszott, átlagosan 87 percet meccsenként.
