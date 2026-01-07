Természetesen nem szó szerinti irigységről van szó, a statisztikák azonban önmagukért beszélnek: a Ronaldo-, Messi-korszak egyik aranylabdása, Luka Modric 40 évesen is alapember egy élcsapatnál, ráadásul ő tölti a legtöbb időt a pályán a saját csapatában a bajnokságban.

Cristiano Ronaldo és Luka Modric köszönti egymást a 2020-as Nemzetek Ligája-mérkőzés után – öt évvel később a horvát klasszis 40 évesen is topligában remekel, míg a portugál sztár már Európán kívül futballozik

Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

17 meccs, 17 kezdés – elképesztő terhelést kap Luka Modric 40 évesen

A horvát válogatott legendája, Luka Modric 2025 nyarán szerződött az AC Milanhoz a Real Madridtól, miután lejárt a szerződése. Sokan úgy gondolták, hogy tapasztalatával inkább kiegészítő ember lesz, Massimiliano Allegri azonban már az első fordulóktól kezdve kulcsszerepet szánt neki.

A 2025/26-os Serie A-idény eddigi 17 fordulójában Modric mind a 17 mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet, és összesen 1485 játékpercet töltött a pályán. Ez nemcsak a korát figyelembe véve döbbenetes, hanem azért is, mert ezzel ő vezeti a Milan házi játékperclistáját a bajnokságban.

A fiatalabbak sem előzik meg

A Milan keretében több válogatott szintű, csúcskorban lévő futballista szerepel, mégis Modric neve áll az élen – írta az acmilan.hu.

A legtöbb játékperc a Milanban a Serie A-ban (2025/26):

Luka Modric – 1485 perc

Alexis Saelemaekers – 1477 perc

Mike Maignan – 1406 perc

Strahinja Pavlović – 1373 perc

Matteo Gabbia – 1332 perc

Fikayo Tomori – 1222 perc

A lista különösen beszédes annak fényében, hogy a 40 éves középpályás nem kapusként vagy védőként gyűjti a perceket, hanem a pálya egyik legintenzívebb posztján, a középpálya tengelyében.

Ronaldo és Messi generációjából ki maradt még?

Cristiano Ronaldo 40 évesen továbbra is aktív, de Szaúd-Arábiában játszik, a 38 éves Lionel Messi pedig az MLS-ben. Európában, a topbajnokságokban a 40+ éves szereplés nagyon ritka, de akad rá azért példa.

Raúl Albiol (40): 2025 őszén a Pisa játékosaként Serie A-meccsen lépett pályára 40 évesen, és a Transfermarkt 2025/26-os Serie A „legidősebb pályára lépett játékosai” listáján is szerepel.

Santi Cazorla (41): a Real Oviedo játékosa, és a 2025/26-os idényben La Ligában is pályára lépett (a FootyStats szerint 9 bajnoki, 331 perc a szezonban eddig).