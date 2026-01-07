Live
Cristiano Ronaldo és Lionel Messi generációjából már alig akad olyan futballista, aki 40 évesen is hétről hétre komoly terhelést kap egy európai topligában. Van azonban egy kivétel, akinek a neve mellett olyan számok szerepelnek, amelyek még jóval fiatalabb játékosoknál is ritkaságnak számítanak. Ő nem más, mint CR kortársa, azaz Luka Modric.

Természetesen nem szó szerinti irigységről van szó, a statisztikák azonban önmagukért beszélnek: a Ronaldo-, Messi-korszak egyik aranylabdása, Luka Modric 40 évesen is alapember egy élcsapatnál, ráadásul ő tölti a legtöbb időt a pályán a saját csapatában a bajnokságban.

Portugal's midfielder Cristiano Ronaldo (L) greets Croatia's midfielder Luka Modric at the end of the UEFA Nations League A Group 3 football match between Croatia and Portugal at the Poljud Stadium in Split, on November 17, 2020. (Photo by Denis LOVROVIC / AFP)
Cristiano Ronaldo és Luka Modric köszönti egymást a 2020-as Nemzetek Ligája-mérkőzés után – öt évvel később a horvát klasszis 40 évesen is topligában remekel, míg a portugál sztár már Európán kívül futballozik
Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

17 meccs, 17 kezdés – elképesztő terhelést kap Luka Modric 40 évesen

A horvát válogatott legendája, Luka Modric 2025 nyarán szerződött az AC Milanhoz a Real Madridtól, miután lejárt a szerződése. Sokan úgy gondolták, hogy tapasztalatával inkább kiegészítő ember lesz, Massimiliano Allegri azonban már az első fordulóktól kezdve kulcsszerepet szánt neki.

A 2025/26-os Serie A-idény eddigi 17 fordulójában Modric mind a 17 mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet, és összesen 1485 játékpercet töltött a pályán. Ez nemcsak a korát figyelembe véve döbbenetes, hanem azért is, mert ezzel ő vezeti a Milan házi játékperclistáját a bajnokságban.

A fiatalabbak sem előzik meg

A Milan keretében több válogatott szintű, csúcskorban lévő futballista szerepel, mégis Modric neve áll az élen – írta az acmilan.hu.

A legtöbb játékperc a Milanban a Serie A-ban (2025/26):

  • Luka Modric – 1485 perc
  • Alexis Saelemaekers – 1477 perc
  • Mike Maignan – 1406 perc
  • Strahinja Pavlović – 1373 perc
  • Matteo Gabbia – 1332 perc
  • Fikayo Tomori – 1222 perc

A lista különösen beszédes annak fényében, hogy a 40 éves középpályás nem kapusként vagy védőként gyűjti a perceket, hanem a pálya egyik legintenzívebb posztján, a középpálya tengelyében.

Ronaldo és Messi generációjából ki maradt még?

Cristiano Ronaldo 40 évesen továbbra is aktív, de Szaúd-Arábiában játszik, a 38 éves Lionel Messi pedig az MLS-ben. Európában, a topbajnokságokban a 40+ éves szereplés nagyon ritka, de akad rá azért példa.

Raúl Albiol (40): 2025 őszén a Pisa játékosaként Serie A-meccsen lépett pályára 40 évesen, és a Transfermarkt 2025/26-os Serie A „legidősebb pályára lépett játékosai” listáján is szerepel. 

Santi Cazorla (41): a Real Oviedo játékosa, és a 2025/26-os idényben La Ligában is pályára lépett (a FootyStats szerint 9 bajnoki, 331 perc a szezonban eddig). 

Dante (41): az OGC Nice csapatkapitánya; a klub hivatalos oldala szerint a 2025/26-os szezon lesz az utolsó idénye, a Transfermarkt pedig 41 évesen is bevetik, a szerződése 2026. június 30-án jár le

Modric – aki éveken át együtt vitte a hátán Ronaldóval a Real Madridot – azért lóg ki még ebből a szűk körből is, mert nem “néha becserélik”: 40 évesen a 2025/26-os Serie A-ban 17 meccsen 1485 percet játszott, átlagosan 87 percet meccsenként.

