A lengyel élvonalban tizedik helyen álló klub a közösségi oldalára feltöltött képpel tudatta, hogy az augusztusban az MTK-tő igazolt magyar válogatott kerettag csatár, Molnár Rajmund elülső keresztszalag-rekonstrukciós beavatkozáson esett át.

Molnár Rajmund hosszú ideig nem léphet pályára

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Mennyit kell kihagynia Molnár Rajmundnak?

Molnár december 2-án a Widzew Lódz elleni kupameccsen sérült meg, de

a duzzanat miatt nehéz volt meghatározni a sérülés mértékét, ezért meg kellett ismételni az MRI-vizsgálatot és hétfőn jelentette be a csapat, hogy műtétre lesz szükség.

A 23 éves játékos 12 mérkőzésen három gólt szerzett a Pogon színeiben, ám most legalább fél évig nem futballozhat. A klub honlapján a Szczecin csapatorvosa a beavatkozás előtt elmondta, hat-nyolc hónap az átlagos felépülési idő hasonló sérüléseknél.