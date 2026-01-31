Az újonc Kazincbarcika októberben éppen az MTK Budapest ellen szerezte meg története második NB I-es győzelmét. Akkor, az ugyancsak 3-1-el zárult találkozón kis túlzással már az első félidőben eldőlt a meccs. Kuttor Attila sereghajtó csapata azóta mindössze egyszer tudott nyerni, még október végén Nyíregyházán. Ezzel szemben a fővárosi kék-fehérek – akik éppen a szombati mérkőzés előtt jelentették be, hogy Szűcs Patrik a tavaszi idényben kölcsönben a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárno együttesénél folytatja – veretlenül zárták a téli felkészülési időszakot a Fizz Liga előző fordulójában pedig a Kisvárdát győzték le fordulatos meccsen.

A Kazincbarcika ismét megtréfálta az MTK-t

Fotó: mtkbudapest.hu

Nagy pofont kapott a MTK idei első hazai bajnokiján

A mérkőzés elején egy szöglet után vezetést szereztek a vendégek, ezt követően a hazaiak egyértelmű fölényben futballoztak, hamar összejött volna az egyenlítés is, ha nem lép közbe a videobíró, amely les miatt érvénytelenítette Molnár Ádin találatát. Az MTK hiába támadta végig az első félidőt, a befejezések többnyire pontatlanok voltak, ritkábban pedig Gyollai védett. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, mert a Kazincbarcika második helyzetét is gólra váltotta, de sokáig nem örülhetett a magabiztos előnynek, mert közvetlenül a szünet előtt szépített a kék-fehér együttes.

A térfélcserét követően ismét szögletből veszélyeztetett a sereghajtó, ám ezúttal Hegyi két nagy védéssel megóvta a kapuját a góltól. Ezt leszámítva továbbra is nagy mezőnyfölényben játszott az MTK, amely ennek ellenére képtelen volt betalálni, hiába voltak meg a helyzetei az egyenlítéshez. Negyedórával a vége előtt a szórványos vendég kontrák egyikének végén Major Marcell fejjel volt eredményes, ezzel eldöntötte a három pont sorsát, ugyanis innentől a Kazincbarcika már többet tudta birtokolni a labdát, sőt további gólokat szerezhetett volna a szétesett rivális ellen.

A hosszabbításban aztán újra volt két ziccere a fővárosiaknak, de még a szépítés sem jött össze, így a hatékonyabban futballozó Kazincbarcika több mint három hónap után tudott ismét nyerni az élvonalban.