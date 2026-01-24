A Fizz Liga első tavaszi fordulójának második szombati meccsén a tabella közepén, a 6. helyen telelő Kisvárda a 9. MTK-t fogadta a Várkerti Stadionban. A vendégeknél Pinezits Máté nem számíthatott Kádár Tamásra, Bognár Istvánra és a cseh Jakub Plsekre.

Molnár Ádin két góllal vette ki a részét az MTK sikeréből

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Három helyzetből két gól

Az MTK kezdte hatékonyabban a mérkőzést. A 10. percben a fővárosiak saját 16-osuknál labdát szereztek, amiből Németh Hunor indította Molnár Ádint, a támadó pedig a hazai védőket lefutva, Popovics mellett 7 méterről a kapuba gurított (0-1).

Két perccel később Kerezsi tette sarokkal a labdát Molnár elé, akinek lövése után a labda felpattant Popovicson, és a kapu felé pörgött, de Nagy Krisztián a gólvonalról még ki tudta fejelni.

2-0 helyett a következő helyzetből 1-1 lett. A 28. percben egy jobbról érkező beadást Mesanovic fejelt a felső lécre, a levágódó labda Varju combjáról Bíró Bence elé került, aki öt méterről az MTK kapujába bombázott (1-1).

A 48. percben Clumecky közeli bombáját védte hatalmas bravúrral az MTK kapusa, Hegyi Krisztián. A 64. percben az egy perccel korábban beállt 39-szeres válogatott Németh Krisztián került helyzetbe, a gólvonal közelében kellett menteniük a hazai védőknek.

Előnyben az MTK, egyenlít a Kisvárda

A 72. percben aztán ismét előnybe került az MTK. Egy szöglet során Popoola rántotta le Kata Mihályt, Rúsz Márton játékvezető büntetőt ítélt, amit a VAR megerősített, Molnár Ádin pedig higgadtan gurított a jobbra dőlő Popovics helyére a kapu közelébe (1-2).

Rögtön a gól után volt még egy helyzete az MTK-nak, ami viszont kimaradt, a Kisvárda pedig a 79. percben büntetett: a vendég védelem nem tudott felszabadítani, Szőr Levente pedig az elé kerülő labdát tíz méterről a bal alsó sarokba gurította (2-2).

A 82. percben azonban már ismét az MTK-nál volt az előny! Jurek Gábor középre adott labdájába

Lippai Tibor ért bele szerencsétlenül, így egy öngóllal harmadszor is megszerezte a vezetést a fővárosi csapat (2-3).

Az MTK a 6. fordulóban, 2025. augusztus 30-án nyert utoljára idegenben, akkor az Újpestet győzték le 2-1-re a Szusza Ferenc Stadionban.