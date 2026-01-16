A KBSC úgy döntött, hogy Mezőkövesdről elköltözteti a csapat NB I-es és MOL Magyar Kupa mérkőzéseit, ezért tárgyalást kezdtek a DVTK vezetésével. Ezek a megbeszélések sikerrel zárultak, így tavasszal Mezőkövesdhez képest 50 kilométerrel közelebb, a DVTK Stadionban fogadhatja a csapat az ellenfeleit.

Az NB I-es DVTK stadionjába költözik a Kazincbarcika

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Kazincbarcika 18 Fizz Liga fordulót követően 11 pontot gyűjtött, amivel utolsó a bajnokságban, legutóbbi öt bajnokiján mindössze egy pontot szerzett, azt éppen a DVTK ellen, amelynek a stadionjába költözik tavasztól.

A következő hetekben a Kazincbarcika a Zalaegerszeg, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, a Debrecen, az ETO, az Újpest, az MTK, a Kisvárda és - amennyiben az Ajka elleni kupameccsen ki tudja harcolni a továbbjutást, akkor a Ferencváros - csapatait fogadja majd DVTK stadionjában.