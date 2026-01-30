A texasiak fiatal játékosa 49 pontot dobott a Charlotte Hornets ellen összecsapáson, ez a valaha volt legtöbb, amit egy tinédzser szerzett NBA-mérkőzésen.

Cooper Flagg, a Dallas Mavericks újonca (balra) és Kon Knueppel, a Charlotte Hornets játékosa beszélget a mérkőzés után az American Airlines Centerben. Flagg 49 ponttal megdöntötte az NBA tinédzserpontrekordját, míg egykori egyetemi szobatársa, Knueppel karriercsúcsot jelentő 34 pontig jutott.

Fotó: SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Érdekesség, hogy Flagg, aki a 19. születésnapját decemberben ünnepelte, első alkalommal játszott egyetemi szobatársa, Kon Knueppel ellen, aki ugyancsak karriercsúcsot jelentő 34 ponttal zárt. Előbbit a 2025-ös draft első, utóbbit a negyedik választással szerezte meg klubja.

Nem ért győzelmet az NBA-rekord

A kiélezett végjátékban végül a Charlotte jött ki jobban: Knueppel 4,1 másodperccel a dudaszó előtt két büntetőt értékesített, míg a túloldalon Flagg elhibázta az egyenlítési kísérletet, így a Hornets 123–121-re nyert Dallasban.

A találkozó további pikantériája volt, hogy a Mavericks a félidőben ünnepélyes keretek között visszavonultatta a klublegendának számító Mark Aguirre mezszámát, Flagg pedig éppen az ő újoncrekordját is megdöntötte ezen az estén.

Knueppel ráadásul távolról is kiemelkedőt nyújtott: nyolc triplát dobott (8/12), ami újoncként klubrekordnak számít a charlotte-iaknál.

Flagg Cliff Robinson közel 46 éves NBA-rekordját adta át a múltnak.