Beújított a brazil sztárfocista. A nemzetközi sajtó értesülései szerint mintegy 215 millió euróért vásárolt új luxus-magánrepülőgépet Neymar, a brazil labdarúgó-válogatott világsztárja. Az összeg nagyságát jól érzékelteti, hogy ez több mint a háromszorosa annak az átigazolási díjnak, amelyet a Liverpool fizetett Szoboszlai Dominikért 2023 nyarán.

A német Bild beszámolója alapján Neymar legújabb szerzeménye a világ legdrágább üzleti jetjei közé tartozik. A becsült vételár eléri a 215 millió eurót, ami mai árfolyamon körülbelül 82-83 milliárd forintnak felel meg.

Neymar a sérülései miatt mostanság a futballra kevesebbet tudott koncentrálni Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP
Neymar a sérülései miatt mostanság a futballra kevesebbet tudott koncentrálni
Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Összehasonlításképpen: Szoboszlai Dominik szerződésében a Leipzignél 70 millió eurós kivásárlási ár szerepelt, amelyet a Liverpool aktivált. Ez nagyjából 27 milliárd forint, vagyis Neymar új repülőgépe több, mint háromszor ennyibe kerül.

Hosszú távokra tervezett, prémium felszereltségű jet

A német lap szerint a brazil támadó által vásárolt luxusgép hosszú távú utazásokra alkalmas, kiemelkedő hatótávolsággal és prémium felszereltséggel rendelkezik. A fedélzeten a legmagasabb komfortszintet biztosító belső kialakítás, tágas kabinok és csúcstechnológiás rendszerek találhatók, amelyek elsősorban a világ leggazdagabb üzletembereit és sportolóit célozzák meg.

Brazil and Paris Saint-Germain superstar Neymar departures on his private plane after a successful operation on his broken foot, at Pampulha Airport in Belo Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil, on March 4, 2018. It will be six weeks before doctors know when the world's most expensive player can train again. Neymar was discharged early in the morning from the Mater Dei hospital in Belo Horizonte, 24 hours after surgery to repair a fractured fifth metatarsal in his right foot. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP)
Neymar nyolc éve még ezt a repülőgépet használta, de azóta beújított
Fotó: DOUGLAS MAGNO / AFP

Neymar lemaradhat a vb-ről

A luxusvásárlás azért is üt nagyot, mert Neymar karrierje nehéz szakaszban van: az édesapja elárulta, hogy a folyamatos fájdalom és visszaesések miatt a sztárnál a visszavonulás gondolata is felmerült. A brazil támadó a napokban sikeres artroszkópos térdműtéten esett át, de klubja, a Santos nem közölt visszatérési dátumot. Neymar közel két éve nem volt válogatott, és a 2026-os világbajnoki szereplése is kérdésessé válhat, ha nem épül fel teljesen.

