A német Bild beszámolója alapján Neymar legújabb szerzeménye a világ legdrágább üzleti jetjei közé tartozik. A becsült vételár eléri a 215 millió eurót, ami mai árfolyamon körülbelül 82-83 milliárd forintnak felel meg.
Összehasonlításképpen: Szoboszlai Dominik szerződésében a Leipzignél 70 millió eurós kivásárlási ár szerepelt, amelyet a Liverpool aktivált. Ez nagyjából 27 milliárd forint, vagyis Neymar új repülőgépe több, mint háromszor ennyibe kerül.
Hosszú távokra tervezett, prémium felszereltségű jet
A német lap szerint a brazil támadó által vásárolt luxusgép hosszú távú utazásokra alkalmas, kiemelkedő hatótávolsággal és prémium felszereltséggel rendelkezik. A fedélzeten a legmagasabb komfortszintet biztosító belső kialakítás, tágas kabinok és csúcstechnológiás rendszerek találhatók, amelyek elsősorban a világ leggazdagabb üzletembereit és sportolóit célozzák meg.
Neymar lemaradhat a vb-ről
A luxusvásárlás azért is üt nagyot, mert Neymar karrierje nehéz szakaszban van: az édesapja elárulta, hogy a folyamatos fájdalom és visszaesések miatt a sztárnál a visszavonulás gondolata is felmerült. A brazil támadó a napokban sikeres artroszkópos térdműtéten esett át, de klubja, a Santos nem közölt visszatérési dátumot. Neymar közel két éve nem volt válogatott, és a 2026-os világbajnoki szereplése is kérdésessé válhat, ha nem épül fel teljesen.
