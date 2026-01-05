Neymar Jr. hosszú ideje sérülésekkel küzd, de az elmúlt hónapok minden korábbinál nagyobb terhet jelentettek számára. A folyamatos rehabilitáció, a visszaesések és a fájdalom mentálisan is megtörték a brazil támadót – erről most az édesapja beszélt nyilvánosan.
Egy sajtóbeszámoló szerint Neymar egy ponton már úgy érezte, nem bírja tovább.
Azt mondta nekem: Apa, ezt már nem bírom tovább. Műtétre van szükségem, de nem is tudom, megéri-e. Teljesen kimerültem
– idézte fel az édesapja.
Neymar: újabb operáció, bizonytalan visszatérés
A nemzetközi sajtó szerint Neymar újabb térdműtét előtt állhat, miután a Santos színeiben a fájdalmak ellenére is vállalta a játékot a bajnoki idény hajrájában. Bár a visszatérésekor gólokkal segítette csapatát, a sérülések miatt az idény jelentős részét kihagyta, állapota pedig továbbra sem stabil.
A döntés – újabb műtét vagy a terhelés csökkentése – nemcsak szakmai, hanem lelki kérdéssé is vált a 33 éves klasszisnak.
Hazatérés Pelé mezében
Neymar 2025 elején tért vissza nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, ahol érzelmes fogadtatásban részesült, és megkapta Pelé legendás 10-es mezét. A szerződés rövid távra szólt, elsősorban azért, hogy újra formába lendüljön a szaúdi időszak után.
A valóság azonban jóval nehezebbnek bizonyult: a test nem reagált úgy, ahogyan azt remélte, a terhelést pedig egyre nehezebben viselte.
Veszélyben a 2026-os világbajnokság
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Neymar közel két éve nem szerepelt a brazil válogatottban, és a szövetségi kapitány korábban egyértelművé tette: csak teljesen egészségesen térhet vissza a nemzeti csapatba. Emiatt a 2026-os világbajnokságon való részvétele is egyre inkább kérdésessé válik – különösen akkor, ha az újabb műtét hosszabb kihagyással párosul.
Neymar édesapja szerint voltak megkeresések és ajánlatok, de ezeket tudatosan félretették.
Most nem a pénzről van szó. Előbb Neymar egészségének kell rendbe jönnie
– hangsúlyozta.
A február 5-én 34 éves Neymar a napokban sikeres artroszkópos térdműtéten esett át: a Santos közlése szerint a belső meniszkuszt (medial meniscus) kezelték, a beavatkozást pedig a brazil válogatott ismert orvosa, Rodrigo Lasmar végezte el.
A klub hivatalosan nem adott pontos visszatérési dátumot, de a brazil sajtó szerint akár egy hónapos kihagyás is benne van a pakliban, így Neymar versenyt fut az idővel, ha a válogatottban is újra szóba akar kerülni.
Neymar közelmúltbeli sérüléskálváriája:
- 2023 októbere: súlyos térdsérülés egy Uruguay elleni vb-selejtezőn, hosszú kihagyás kezdete.
- 2025 januárja: visszatér Brazíliába, a Santoshoz, hogy újra formába lendüljön.
- 2025 novembere: meniszkuszproblémával játszik, mégis vállalja a szezon hajráját, amikor a Santos a bennmaradásért harcol.
- 2025 decembere: a Santos bejelenti: artroszkópos műtét, a medial meniscus kezelése megtörtént; a rehabilitációt azonnal elkezdi.