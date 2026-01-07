A lista élén a Nottingham Forest áll, amely 18 ponttal teljesített jobban, mint amit a költségszintje alapján várni lehetett. Ez különösen érdekes magyar szempontból, hiszen a Ferencváros következő Európa-liga-ellenfele éppen a Nottingham lesz. Az angol klub nemcsak stabil középcsapattá vált, hanem a számok alapján a Premier League egyik „legjobb üzlete” is lett.

A Nottingham Forest a Manchester Cityt is kemény csatára kényszerítette

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Nottingham > Liverpool, Brighton, Brentford

A Nottingham Forest olyan klubokat előz meg az értékarányos rangsorban, mint a Brighton, a Brentford, sőt még a Liverpoolnál is jobban áll. Míg a Forest körülbelül 242 millió fontot költött bérekre, átigazolásokra és ügynöki díjakra, addig a Liverpool több mint 520 millió fontból gazdálkodott. Ennek ellenére a Nottingham 65 pontot szerzett, miközben az elemzők szerint csak 47 pontra lett volna predesztinálva.

Ez a fajta hatékonyság komoly figyelmeztetés lehet a Fradi számára is: nem egy túlköltekező óriásról, hanem egy rendkívül jól szervezett, maximálisan kihasznált keretről van szó.

Manchester United: történelmi bukás

A rangsor másik végén a Manchester United található, nem is akármilyen számok alapján. A klub 33 ponttal teljesített rosszabbul, mint amit a pénzügyi mutatók indokoltak volna. Ez az elemzők szerint a Premier League történetének legnagyobb alulteljesítése.

A Times részletes elemzése szerint Ruben Amorim 14 hónapos manchesteri időszaka egybeesett a klub modern kori mélypontjával. A United a liga harmadik legnagyobb költségvetésével mindössze 42 pontot szerzett, és a 15. helyen zárt – miközben az elvárt pontszám 75 lett volna.

A Manchester United állandó menedzsereinek/edzőinek rangsora győzelmi arány alapján Sir Alex Ferguson távozása óta:

1. José Mourinho – 58,33%

2. Erik ten Hag – 54,69%

3. Ole Gunnar Solskjær – 54,17%

4. David Moyes – 52,94%

5. Louis van Gaal – 52,43%

6. Ruben Amorim – 36,92%

Költségcsökkentés, kevés eredménnyel

A helyzet iróniája, hogy a klub közben jelentős megszorításokat hajtott végre. Sir Jim Ratcliffe és az Ineos érkezése után:

51,5 millió fonttal csökkent a bérköltség

a United kiesett a Premier League top 4 bérfizetői közül

először fordult elő, hogy az Arsenal megelőzte őket a fizetési listán

Mindez pénzügyileg javította a mérleget – a klub 666,5 millió fontos rekordbevételt ért el –, sportszakmailag azonban nem hozott áttörést, és a harmadik egymást követő BL-részvétel is veszélybe került.