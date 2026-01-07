A lista élén a Nottingham Forest áll, amely 18 ponttal teljesített jobban, mint amit a költségszintje alapján várni lehetett. Ez különösen érdekes magyar szempontból, hiszen a Ferencváros következő Európa-liga-ellenfele éppen a Nottingham lesz. Az angol klub nemcsak stabil középcsapattá vált, hanem a számok alapján a Premier League egyik „legjobb üzlete” is lett.
Nottingham > Liverpool, Brighton, Brentford
A Nottingham Forest olyan klubokat előz meg az értékarányos rangsorban, mint a Brighton, a Brentford, sőt még a Liverpoolnál is jobban áll. Míg a Forest körülbelül 242 millió fontot költött bérekre, átigazolásokra és ügynöki díjakra, addig a Liverpool több mint 520 millió fontból gazdálkodott. Ennek ellenére a Nottingham 65 pontot szerzett, miközben az elemzők szerint csak 47 pontra lett volna predesztinálva.
Ez a fajta hatékonyság komoly figyelmeztetés lehet a Fradi számára is: nem egy túlköltekező óriásról, hanem egy rendkívül jól szervezett, maximálisan kihasznált keretről van szó.
Manchester United: történelmi bukás
A rangsor másik végén a Manchester United található, nem is akármilyen számok alapján. A klub 33 ponttal teljesített rosszabbul, mint amit a pénzügyi mutatók indokoltak volna. Ez az elemzők szerint a Premier League történetének legnagyobb alulteljesítése.
A Times részletes elemzése szerint Ruben Amorim 14 hónapos manchesteri időszaka egybeesett a klub modern kori mélypontjával. A United a liga harmadik legnagyobb költségvetésével mindössze 42 pontot szerzett, és a 15. helyen zárt – miközben az elvárt pontszám 75 lett volna.
A Manchester United állandó menedzsereinek/edzőinek rangsora győzelmi arány alapján Sir Alex Ferguson távozása óta:
1. José Mourinho – 58,33%
2. Erik ten Hag – 54,69%
3. Ole Gunnar Solskjær – 54,17%
4. David Moyes – 52,94%
5. Louis van Gaal – 52,43%
6. Ruben Amorim – 36,92%
Költségcsökkentés, kevés eredménnyel
A helyzet iróniája, hogy a klub közben jelentős megszorításokat hajtott végre. Sir Jim Ratcliffe és az Ineos érkezése után:
- 51,5 millió fonttal csökkent a bérköltség
- a United kiesett a Premier League top 4 bérfizetői közül
- először fordult elő, hogy az Arsenal megelőzte őket a fizetési listán
Mindez pénzügyileg javította a mérleget – a klub 666,5 millió fontos rekordbevételt ért el –, sportszakmailag azonban nem hozott áttörést, és a harmadik egymást követő BL-részvétel is veszélybe került.
Mit jelent mindez a Fradinak?
A tanulság egyértelmű: a Nottingham Forest egy olyan ellenfél, amely a Premier League egyik legjobban működő projektje lett. Miközben a Manchester United pénzben úszva szenved, addig a Nottingham fegyelmezett gazdálkodással és hatékony futballal igazi óriásokat előz meg.
Ha a Fradi sikerrel akarja venni az Európa-liga párharcot, pontosan arra lesz szüksége, ami a Nottingham védjegye: szervezettségre, fegyelemre és maximális hatékonyságra. Az eddigi eredmények alapján azonban Robbie Keane csapatát nem kell félteni, hiszen még ki sem kapott a magyar bajnok az EL-alapszakaszban: döntetlent játszott a Viktoria Plzen és a Fenerbahçe ellen, míg legyőzte a Genket, a Salzburgot, a Ludogorecet és a Rangerst.
- Még több cikk