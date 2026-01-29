Live
Gyűrik egymást a csapatok
2026.01.29. 21:03
Elkezdődött a meccs
2026.01.29. 21:01
Óriási a hangulat
2026.01.29. 21:01
Érkeznek a csapatok
2026.01.29. 20:56
A főszereplők már készen állnak
2026.01.29. 20:51
A kezdőcsapatok:
2026.01.29. 20:33
Kulcsemberek nélkül a Fradi
2026.01.29. 20:27
A Fradi főpróbája rosszul sikerült
2026.01.29. 20:25
A Fradinak nyernie kell
2026.01.29. 20:21
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Csütörtök este kilenctől a magyar bajnok Ferencváros a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában lép pályára az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában. A Fradi a tabella hetedik helyéről várja a mérkőzést, azonban csak a győzelem jelentene számára biztos nyolcaddöntős szereplést. Percről percre közvetítésünkben kövessék velünk élőben a találkozó legfontosabb eseményeit!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

 

21:03
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gyűrik egymást a csapatok

Egyelőre egyik oldalon sincs kialakult játék, mindkét csapat hosszú labdákkal építkezik. 

21:01
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a meccs

A Fradi indította útjára a labdát.

21:01
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Óriási a hangulat

Elképesztő hangulat van a City Groundon, a Fradira rendkívül nehéz meccs vár. 

20:56
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Érkeznek a csapatok

A játékosok érkeznek a pályára, hamarosan kezdődik a mérkőzés. 

20:51
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A főszereplők már készen állnak

Fotó: Hegyi Áron, Origo

A Fradi játékosai melegítés közben, a háttérben a magyar szurkolókkal.

20:33
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok:

Nottingham Forest: Sels - Abbot, Milenković, Morato, Williams - Sangaré, Yates, McAtee - Ndoye, Jesus, Domínguez.

Ferencváros: Gróf - Cissé, Ötvös, Szalai - Makreckis, Romão, Kanikovszki, Levi, Cadu - Zachariassen, Yusuf.

20:27
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kulcsemberek nélkül a Fradi

Robbie Keane vezetőedző számára komoly nehézséget jelent, hogy két kulcsjátékosa, Tóth Alex és Varga Barnabás elszerződött, az új igazolások viszont csak a kieséses szakasztól lesznek bevethetőek. 

Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatához igazolt
Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatához igazolt
Fotó: ali_toth_@instagram

Emiatt a Varga pótlására érkezett holland Elton Acolatse és horvát Franko Kovacevic nem léphet pályára, így elöl igencsak kevés variációs lehetősége van az ír szakembernek, akinek a középpályán pedig az okoz gondot, hogy a BL-győztes Naby Keita sérüléssel bajlódik, akárcsak a magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes. Utóbbit Gróf Dávid helyettesíti.


 

20:25
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi főpróbája rosszul sikerült

A Ferencváros a végeredménytől függetlenül remekül szerepel a nemzetközi porondon, ugyanis a német Freiburggal és a cseh Viktoria Plzennel egyike a három veretlen együttesnek a 36 csapatos mezőnyben. Ennek a mérlegnek a megőrzése még annak fényében is bravúros lenne, hogy a soron következő ellenfele igencsak szenved a világ legerősebb bajnokságának tekintett Premier League-ben. 

Budapest, 2026. január 25. A Győr játékosai ünneplik győzelmüket a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ETO FC Győr mérkőzés végén a Groupama Arénában 2026. január 25-én. A Győr 3-1-re győzött. MTI/Purger Tamás
Az ETO a hétvégén nyerni tudott a Groupama Arénában
Fotó: Purger Tamás/MTI

Az idény során két edzőváltáson átesett Nottingham Forest az éppen bennmaradást jelentő 17. helyen áll, igaz, a főpróbája jobban sikerült a hétvégén: 2-0-ra győzött a Brentford otthonában, míg az FTC hazai pályán fontos rangadót veszített el 3-1-re az éllovas Győrrel szemben, amely így már négy ponttal előzi meg a Fizz Ligában.

20:21
2026. január 29.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradinak nyernie kell

Múlt héten a görög Panathinaikosz a hajrában egyenlített a Groupama Arénában, ami azért volt különösen fájó a magyar bajnok számára, mert ha megőrzi egygólos előnyét, akkor nagy valószínűséggel még akkor is a legjobb nyolc között zárt volna a tabellán, ha csütörtökön vereséget szenved angol riválistól. Így viszont a döntetlen sem feltétlenül elég ahhoz, hogy kihagyhassa a 16 közé jutásért februárban sorra kerülő párharcot. A zöld-fehérek a hetedik helyen várják a zárást, azaz legfeljebb egy csapat előzheti meg őket, hogy közvetlenül a márciusi nyolcaddöntőbe lépjenek. Ez azt jelenti, hogy a nottinghami vereséggel várhatóan kikerülnek a nyolc közül, a döntetlen pedig négy riválisnak - Real Betis, Porto, Genk, Crvena zvezda - is lehetőséget teremt az előzésre.

