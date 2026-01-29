Robbie Keane vezetőedző számára komoly nehézséget jelent, hogy két kulcsjátékosa, Tóth Alex és Varga Barnabás elszerződött, az új igazolások viszont csak a kieséses szakasztól lesznek bevethetőek.

Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatához igazolt

Fotó: ali_toth_@instagram

Emiatt a Varga pótlására érkezett holland Elton Acolatse és horvát Franko Kovacevic nem léphet pályára, így elöl igencsak kevés variációs lehetősége van az ír szakembernek, akinek a középpályán pedig az okoz gondot, hogy a BL-győztes Naby Keita sérüléssel bajlódik, akárcsak a magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes. Utóbbit Gróf Dávid helyettesíti.



