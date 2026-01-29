Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
Gyűrik egymást a csapatok
Egyelőre egyik oldalon sincs kialakult játék, mindkét csapat hosszú labdákkal építkezik.
Elkezdődött a meccs
A Fradi indította útjára a labdát.
Óriási a hangulat
Elképesztő hangulat van a City Groundon, a Fradira rendkívül nehéz meccs vár.
Érkeznek a csapatok
A játékosok érkeznek a pályára, hamarosan kezdődik a mérkőzés.
A főszereplők már készen állnak
A Fradi játékosai melegítés közben, a háttérben a magyar szurkolókkal.
A kezdőcsapatok:
Nottingham Forest: Sels - Abbot, Milenković, Morato, Williams - Sangaré, Yates, McAtee - Ndoye, Jesus, Domínguez.
Ferencváros: Gróf - Cissé, Ötvös, Szalai - Makreckis, Romão, Kanikovszki, Levi, Cadu - Zachariassen, Yusuf.
Kulcsemberek nélkül a Fradi
Robbie Keane vezetőedző számára komoly nehézséget jelent, hogy két kulcsjátékosa, Tóth Alex és Varga Barnabás elszerződött, az új igazolások viszont csak a kieséses szakasztól lesznek bevethetőek.
Emiatt a Varga pótlására érkezett holland Elton Acolatse és horvát Franko Kovacevic nem léphet pályára, így elöl igencsak kevés variációs lehetősége van az ír szakembernek, akinek a középpályán pedig az okoz gondot, hogy a BL-győztes Naby Keita sérüléssel bajlódik, akárcsak a magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes. Utóbbit Gróf Dávid helyettesíti.
A Fradi főpróbája rosszul sikerült
A Ferencváros a végeredménytől függetlenül remekül szerepel a nemzetközi porondon, ugyanis a német Freiburggal és a cseh Viktoria Plzennel egyike a három veretlen együttesnek a 36 csapatos mezőnyben. Ennek a mérlegnek a megőrzése még annak fényében is bravúros lenne, hogy a soron következő ellenfele igencsak szenved a világ legerősebb bajnokságának tekintett Premier League-ben.
Az idény során két edzőváltáson átesett Nottingham Forest az éppen bennmaradást jelentő 17. helyen áll, igaz, a főpróbája jobban sikerült a hétvégén: 2-0-ra győzött a Brentford otthonában, míg az FTC hazai pályán fontos rangadót veszített el 3-1-re az éllovas Győrrel szemben, amely így már négy ponttal előzi meg a Fizz Ligában.
A Fradinak nyernie kell
Múlt héten a görög Panathinaikosz a hajrában egyenlített a Groupama Arénában, ami azért volt különösen fájó a magyar bajnok számára, mert ha megőrzi egygólos előnyét, akkor nagy valószínűséggel még akkor is a legjobb nyolc között zárt volna a tabellán, ha csütörtökön vereséget szenved angol riválistól. Így viszont a döntetlen sem feltétlenül elég ahhoz, hogy kihagyhassa a 16 közé jutásért februárban sorra kerülő párharcot. A zöld-fehérek a hetedik helyen várják a zárást, azaz legfeljebb egy csapat előzheti meg őket, hogy közvetlenül a márciusi nyolcaddöntőbe lépjenek. Ez azt jelenti, hogy a nottinghami vereséggel várhatóan kikerülnek a nyolc közül, a döntetlen pedig négy riválisnak - Real Betis, Porto, Genk, Crvena zvezda - is lehetőséget teremt az előzésre.