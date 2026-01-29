Igen, igen, a Real Madridnak 15 van belőle, az AC Milannak hét, a Bayern Münchennek és Liverpoolnak 6-6. Sokkal nagyobb a trófeatermük, sokkal több az ezüstholmi a vitrinekben, de egy hétköznapi drukker számára mégis megkapóbb a Nottingham Forest aprócsak trófeaterme, benne a két legendás BEK-serleggel.

A Nottingham Forest stadionjának, a City Groundnak a bejárata

Fotó: Origo

A Forest ugyanis azon kevés – Európaban egészen biztosan az egyetlen – amelyik többször nyerte meg a legrangosabb kontinentális sorozatot, mint saját hazája bajnokságát! A Nottingham Forest ugyanis csupán egyszer, 1978-ban nyerte meg az akkor még Division I néven futó angol bajnokságot. Azt sem akárhogy: a legendás menedzser, Brian Clough csapata újoncként (erre addig csak a Liverpool, az Everton, a Tottenham és az Ipswich volt képes) nyerte meg a bajnokságot, és szerzett jogot a BEK-indulásra. Akkor még valóban csak bajnokok indulhattak a sorozatban, illetve a címvédőnek járt egy hely.

A nottinghami BEK-csoda

Az 1978-79-es kiírásban a Forest egy hazai 2-0 után az idegenben elért 0-0-val rögtön kiütötte a címvédő Liverpoolt, majd az AEK Athént (2-1, 5-1), a Grasshopperst (4-1, 1-1) és az 1. FC Kölnt (3-3, 1-0) is. A döntőben pedig Trevor Francis góljával a svéd Malmö csapatát verték 1-0-ra.

Két BEK-serleg az aprócska trófeateremben

Fotó: Origo

A következő kiírásban a bajnoki ezüstérem ellenére címvédőként ismét ott feszítette a Forest, és, ha már ott volt, ismét megnyerte a sorozatot. Ezúttal a svéd Öster (2-1, 1-1), a román Arges Pitesti (2-0, 2-1), a kelet-német BFC Dynamo Dresden (0-1, 3-1) és a holland Ajax (2-0, 0-1) volt az áldozatok névsora a döntőig vezető úton. Ahol John Robertson góljával ismét 1-0-ra győztek, ezúttal a nyugat-német Hamburger SV ellen.

A két serleg ma a Forest trófeatermében csodálható meg, ami alig nagyobb egy átlagos nappalinál. De annál ékesebb a gyűjteménye!