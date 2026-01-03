2025 novembere is bőven adott témát a sportújságíróknak, hiszen a magyar válogatottra újabb két fontos vb-selejtező várt, mint kiderült drámai végkimenetellel, egyre élesedett a harc a Forma-1 egyéni világbajnoki címéért, ráadásul Liverpoolban sem csillapodtak a kedélyek. A hónap legolvasottabb cikkévé azonban egy szenzációs átigazolási hírt tettek olvasóink.

Szoboszlai Dominik november 16-án sírva vette tudomásul: Magyarország nem lesz ott a vb-n

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Máris mutatjuk, mire voltak önök a leginkább kíváncsiak 2025 novemberében.

A pokol felé vezetett az út novemberben

Az év utolsó előtti hónapjában minden szem a magyar labdarúgó-válogatottra szegeződött, amelyik óriási lehetőség kapujában állt: Örményország ellen idegenben, valamint Írország ellen hazai pályán kellett volna 4 pontot szerezni, hogy Marco Rossi csapata ott lehessen a márciusi vb-pótselejtezőkön és 40 év után kiharcolja végre a vb-szereplést.

Nos, tudjuk mi lett a vége... Olvasóink a lefújás után, illetve a sokkból ocsúdva másnap indultak be igazán. Mindenki arra volt kíváncsi, miben hibázott Marco Rossi szövetségi kapitány, illetve, hogy mi volt az az öt szó, amivel Szoboszlai Dominik első csalódottságában értékelte a mérkőzést. A magunk részéről szavazást hirdettünk, hogy maradjon-e az olasz Mister, önök pedig szavaztak is!

Bár a vb-selejtező kudarccal zárult, Marco Rossi maradt a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Polyák Attila

A szomszédos országok selejtezős sikereit aligha vigasztalásként olvasták sokan, ahogy a továbbjutás esetén számunkra rendelt ellenfelek kilétében sem lelhették sok örömüket.

Fabrizio Romano pletykája, miszerint a Liverpool megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal és a menedzsmentjével, már valóban afféle gyógyír volt a sebekre – olyannyira, hogy ez lett a hónap legolvasottabb cikke az Origo Sporton.

Tóth Alex és a szárnyaló zöld sasok

A Ferencváros novemberben sem volt hajlandó lassítani az Európa-ligában. A Ludogorec elleni hazai sima 3-1-nél sokkal nagyobb szenzáció volt, hogy Isztambulból, a Fenerbahce otthonából is elhozott egy pontot a Fradi. Itt is a meccs utóélete volt igazán pikáns, különös az, hogy a törökök mennyire nem tudták feldolgozni a magyar bajnokcsapat bravúrját.