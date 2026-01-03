Live
Folytatódik visszatekintő cikksorozatunk, január harmadik napján a legszomorúbb őszi hónappal, novemberrel foglalkozunk. Az év tizenegyedik hónapjában világbajnoki selejtezők, Tóth Alex leendő klubváltása, a Fradi újabb Európa-liga-csodája és a női kézilabda-vb sarkallta leginkább kattintásra az olvasóinkat. Mutatjuk a novemberi hónap legolvasottabb sporthíreit az Origo Sporton.

2025 novembere is bőven adott témát a sportújságíróknak, hiszen a magyar válogatottra újabb két fontos vb-selejtező várt, mint kiderült drámai végkimenetellel, egyre élesedett a harc a Forma-1 egyéni világbajnoki címéért, ráadásul Liverpoolban sem csillapodtak a kedélyek. A hónap legolvasottabb cikkévé azonban egy szenzációs átigazolási hírt tettek olvasóink.

Szoboszlai Dominik november 16-án sírva vette tudomásul: Magyarország nem lesz ott a vb-n
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Máris mutatjuk, mire voltak önök a leginkább kíváncsiak 2025 novemberében.

A pokol felé vezetett az út novemberben

Az év utolsó előtti hónapjában minden szem a magyar labdarúgó-válogatottra szegeződött, amelyik óriási lehetőség kapujában állt: Örményország ellen idegenben, valamint Írország ellen hazai pályán kellett volna 4 pontot szerezni, hogy Marco Rossi csapata ott lehessen a márciusi vb-pótselejtezőkön és 40 év után kiharcolja végre a vb-szereplést.

Nos, tudjuk mi lett a vége... Olvasóink a lefújás után, illetve a sokkból ocsúdva másnap indultak be igazán. Mindenki arra volt kíváncsi, miben hibázott Marco Rossi szövetségi kapitány, illetve, hogy mi volt az az öt szó, amivel Szoboszlai Dominik első csalódottságában értékelte a mérkőzést. A magunk részéről szavazást hirdettünk, hogy maradjon-e az olasz Mister, önök pedig szavaztak is!

Bár a vb-selejtező kudarccal zárult, Marco Rossi maradt a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Polyák Attila

A szomszédos országok selejtezős sikereit aligha vigasztalásként olvasták sokan, ahogy a továbbjutás esetén számunkra rendelt ellenfelek kilétében sem lelhették sok örömüket.

Fabrizio Romano pletykája, miszerint a Liverpool megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal és a menedzsmentjével, már valóban afféle gyógyír volt a sebekre – olyannyira, hogy ez lett a hónap legolvasottabb cikke az Origo Sporton.

Tóth Alex és a szárnyaló zöld sasok

A Ferencváros novemberben sem volt hajlandó lassítani az Európa-ligában. A Ludogorec elleni hazai sima 3-1-nél sokkal nagyobb szenzáció volt, hogy Isztambulból, a Fenerbahce otthonából is elhozott egy pontot a Fradi. Itt is a meccs utóélete volt igazán pikáns, különös az, hogy a törökök mennyire nem tudták feldolgozni a magyar bajnokcsapat bravúrját.

A bajnokságban nem ment ilyen jól a Fradinak, a Nyíregyháza elleni hazai vereség után még a klubelnök, Kubatov Gábor is olyat tett, amit korábban soha.

Az EL-bravúrok mellett annak is örülhettek a Fradinál, hogy a magyar futballba berobbanó, a válogatottban is bemutatkozó Tóth Alex iránt óriási lett az érdeklődés Európa top ligáiból. Ha végül nem is ott fog kikötni, de a Liverpool állítólagos érdeklődésére mindenki felkapta a fejét, dobogós lett cikk az olvasottsági rangsorban. 

Nem sokkal maradt el tőle az Alexander Isak liverpooli vesszőfutásáról írt anyagunk sem.

A kézilabdás lányokra is figyeltek

A hónap végén kezdődő női kézilabda-világbajnokság első csoportmeccse esett csak novemberre, de a vb-újonc Falusi-Udvardi Laura Szenegál elleni remeklése, Golovin Vlagyimir egyik nyilatkozata, valamint a Svájc–Irán mérkőzés alakulása is kattintásra csábított.

Rotterdam, 2025. december 3. Falusi-Udvardi Laura (k) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 1. fordulójában játszott Magyarország-Románia mérkőzésen Rotterdamban 2025. december 3-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Forma-1-ben hiába lett futamról futamra egyre szorosabb a pilóták vb-pontversenyének állása, Lando Norris és Oscar Piastri Las Vegas-i kizárása sem tudta annyira lázba hozni önöket, mint a Michael Schmucher környezetéből érkező hírek. Legyen szó a hétszeres világbajnok állapotáról szivárogtató barátról, vagy a család a korábban kibukott zsarolási ügy miatt mindenkiben megrendülő bizalmáról.

Szoboszlai Dominik is tarolt

Nem csak a labda kerek

Nincs számvetés szép lányok nélkül. Közülük is az elbűvölő szépségű röplabdázót, Kayla Simmons érdemelte ki a Miss November elismerést.

Galéria: Kayla Simmons, a világ legszexibb röplabdázója
Fotó: instagram.com/kaylasimmmons/
1/22
Kayla Simonns a világ egyik legdögösebb influenszere

 

 

