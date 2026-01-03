2025 novembere is bőven adott témát a sportújságíróknak, hiszen a magyar válogatottra újabb két fontos vb-selejtező várt, mint kiderült drámai végkimenetellel, egyre élesedett a harc a Forma-1 egyéni világbajnoki címéért, ráadásul Liverpoolban sem csillapodtak a kedélyek. A hónap legolvasottabb cikkévé azonban egy szenzációs átigazolási hírt tettek olvasóink.
Máris mutatjuk, mire voltak önök a leginkább kíváncsiak 2025 novemberében.
A pokol felé vezetett az út novemberben
Az év utolsó előtti hónapjában minden szem a magyar labdarúgó-válogatottra szegeződött, amelyik óriási lehetőség kapujában állt: Örményország ellen idegenben, valamint Írország ellen hazai pályán kellett volna 4 pontot szerezni, hogy Marco Rossi csapata ott lehessen a márciusi vb-pótselejtezőkön és 40 év után kiharcolja végre a vb-szereplést.
Nos, tudjuk mi lett a vége... Olvasóink a lefújás után, illetve a sokkból ocsúdva másnap indultak be igazán. Mindenki arra volt kíváncsi, miben hibázott Marco Rossi szövetségi kapitány, illetve, hogy mi volt az az öt szó, amivel Szoboszlai Dominik első csalódottságában értékelte a mérkőzést. A magunk részéről szavazást hirdettünk, hogy maradjon-e az olasz Mister, önök pedig szavaztak is!
A szomszédos országok selejtezős sikereit aligha vigasztalásként olvasták sokan, ahogy a továbbjutás esetén számunkra rendelt ellenfelek kilétében sem lelhették sok örömüket.
Fabrizio Romano pletykája, miszerint a Liverpool megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat Szoboszlai Dominikkal és a menedzsmentjével, már valóban afféle gyógyír volt a sebekre – olyannyira, hogy ez lett a hónap legolvasottabb cikke az Origo Sporton.
Tóth Alex és a szárnyaló zöld sasok
A Ferencváros novemberben sem volt hajlandó lassítani az Európa-ligában. A Ludogorec elleni hazai sima 3-1-nél sokkal nagyobb szenzáció volt, hogy Isztambulból, a Fenerbahce otthonából is elhozott egy pontot a Fradi. Itt is a meccs utóélete volt igazán pikáns, különös az, hogy a törökök mennyire nem tudták feldolgozni a magyar bajnokcsapat bravúrját.
A bajnokságban nem ment ilyen jól a Fradinak, a Nyíregyháza elleni hazai vereség után még a klubelnök, Kubatov Gábor is olyat tett, amit korábban soha.
Az EL-bravúrok mellett annak is örülhettek a Fradinál, hogy a magyar futballba berobbanó, a válogatottban is bemutatkozó Tóth Alex iránt óriási lett az érdeklődés Európa top ligáiból. Ha végül nem is ott fog kikötni, de a Liverpool állítólagos érdeklődésére mindenki felkapta a fejét, dobogós lett cikk az olvasottsági rangsorban.
Nem sokkal maradt el tőle az Alexander Isak liverpooli vesszőfutásáról írt anyagunk sem.
A kézilabdás lányokra is figyeltek
A hónap végén kezdődő női kézilabda-világbajnokság első csoportmeccse esett csak novemberre, de a vb-újonc Falusi-Udvardi Laura Szenegál elleni remeklése, Golovin Vlagyimir egyik nyilatkozata, valamint a Svájc–Irán mérkőzés alakulása is kattintásra csábított.
A Forma-1-ben hiába lett futamról futamra egyre szorosabb a pilóták vb-pontversenyének állása, Lando Norris és Oscar Piastri Las Vegas-i kizárása sem tudta annyira lázba hozni önöket, mint a Michael Schmucher környezetéből érkező hírek. Legyen szó a hétszeres világbajnok állapotáról szivárogtató barátról, vagy a család a korábban kibukott zsarolási ügy miatt mindenkiben megrendülő bizalmáról.
Szoboszlai Dominik is tarolt
- A Liverpool magyar klasszisa lőtte az angol csapat 500. európai kupagólját, de emellett az öltözői feszültség, az Aston Villa ellen mutatott játéka és persze Jürgen Klopp nevének felbukkanása is izgalmas hír volt.
- A magyar válogatott csapatkapitányának egy luxustáskából előkerülő kislánya azonban minden liverpooli hírt kenterbe vert.
- Jó volt látni, hogy a rövidpályás úszó országos bajnokságról is sikerült olyan hírt írni, amit szívesen olvastak, az pedig papírforma volt, hogy a Kapás Boglárka által tető alá hozott születésnapi buliról szóló cikknek is lesz olvasótábora.
- És ugyancsak örömteli volt, hogy az egykori sztáratléta, Marion Jones hányatott sorsáról szóló írás is utat talált olvasóinkhoz.
Nem csak a labda kerek
Nincs számvetés szép lányok nélkül. Közülük is az elbűvölő szépségű röplabdázót, Kayla Simmons érdemelte ki a Miss November elismerést.