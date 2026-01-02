Bőven adott témát 2025 októbere a sportújságíróknak, hiszen a magyar válogatottra újabb két fontos vb-selejtező várt, a váratlanul mély hullámvölgybe került a Premier League címvédője, Max Verstappen feltámadása pedig jelezte, hogy mégis éles lehet a Forma-1 világbajnokság hajrája. A hónap legolvasottabb cikkévé azonban egy egészen váratlan hírt tettek olvasóink.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo szeptemberben és októberben is összecsapott egymással

Fotó: Csudai Sándor

Mutatjuk, hogy miket kattintottak a legjobban az óév tizedik hónapjában!

Októberben mindenki a magyarokról beszélt

A remek Premier League- és Bajnokok Ligája-rajt után látványosan mély gödörbe került az angol bajnoki címvédő Liverpool. Egymás után jöttek a nyeretlen meccsek és a vereségek, a kudarc pedig csak még inkább felkorbácsolta az érdeklődést Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata iránt. Arne Slot egy Aston Villa elleni meccs előtti mezei sajtótájékoztatóját is extrém mértékű érdeklődéssel követték, különösen, ha szóba került Szoboszlai neve is. De a Crystal Palace elleni ligakupa kiesés után is sokan várták, hogy lemond-e magától a holland tréner. A Slot maradásáról szóló döntés is komoly érdeklődést váltott ki.

Szoboszlai? Kattintom!

A magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatos minden hírek iránt októberben sem csökkent a kereslet. Legyen szó a BL-ben az Eintracht Frankfurtnak lőtt bombagóljáról, egy még az RB Leipzig játékosaként a Bundesligában lőtt szerencsés találatáról, vagy éppen egy Zinedine Zidane-t a Liverpool kispadjával szóba hozó pletykáról.

De nem csak maga a játékos, hanem a családja is népszerű az olvasóink körében: felesége, Buzsik Borka TV2-nél vállalt munkája is felkeltette az érdeklődést.

Válogatott és Fradi

A portugál-magyar vb-selejtező és a Fradi Európa-liga-menetelése is igazó olvasómágnes volt. A lisszaboni bravúros 2-2-es döntetlen után Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez és Marco Rossi nyilatkozatát is nagyon sokan olvasták, ahogy rengetegen csodálták meg Szoboszlai Dominik gólját.

A Liverpool és a válogatott mellett az Európa-ligában menetelő Ferencvárossal történtekre is sokan voltak kíváncsiak. Különösen kattintásérzékeny volt a botrány salzburgi túra: a 3-2-es Fradi-győzelemmel zárult összecsapás leginkább az osztrák határon visszafordított magyar szurkolói vonat körül kitört csetepaté miatt marad emlékezetes.