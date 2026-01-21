Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése értelmében a 2026-os, azaz budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja. Magyarán először itt alkalmazza majd az újítást az UEFA, a Puskás Arénában. A május 30-ai finálé kapcsán Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megannyi korábbi sportember, jelenlegi sportvezető mellett elmondta, szerinte ki fogja megnyerni a nagy meccset.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a budapesti BL-döntőről beszélt

Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor mellett többen is tippeltek a győztesre

Torghelle Sándor, korábbi válogatott labdarúgó, többek között az MTK kiválósága szerint a BL megnyerésére a legnagyobb esélye az Arsenalnak és a Bayern Münchennek van. Részben egyet értett ezzel a szövetségi kapitány, Marco Rossi is, aki a Bayern Münchent mondta végső esélyesként. A 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatott két hőse, Gera Zoltán és Juhász Roland is elmondták a tippjeiket, előbbi a Barcelonát mondta, utóbbi is, kiegészítve azzal, hogy egy Barcelona-Liverpool döntőnek nagyon örülne. Pintér Attila, korábbi szövetségi kapitány és egykori labdarúgó szintén Barcelona-szurkoló, míg Lőw Zsolt, a Bajnokok Ligáját nyert szakember az Arsenalt, a PSG-t és a Manchester City-t is szereti, no meg a Barcát. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke óvatosabban fogalmazott, még a döntőbe jutó csapatok kapcsán sincsen tippje.

A sort végül Orbán Viktor zárta, aki egyúttal meg is mondta a tutit arra a kérdésre, hogy ki nyeri meg a Bajnokok Ligáját: „Ó, hát, ha tudnám, akkor megfogadnám”