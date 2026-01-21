Live
Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

A fenegyerek ismét botrányt okozott az angol másodosztályban. Milutan Osmajic, a Preston North End csatára a Hull City elleni, 0–3-ra elveszített bajnoki végjátékában lefejelte John Lundstramot, ami azonnali piros lapot és komoly tömegjelenetet eredményezett. Az eset különösen kínos annak fényében, hogy a montenegrói támadó neve már jó ideje nem a góljai, hanem a fegyelmi ügyei miatt forog az angol sajtóban.

A hosszabbítás perceiben, amikor a mérkőzés már eldőlt, egy szóváltás fajult el a pályán. Osmajic elvesztette a fejét, és fejjel nekiment Lundstramnak, a mozdulat pedig azonnal láncreakciót indított el – szúrta ki az Angol futballhátország nevű Facebook-oldal.

Preston's Montenegrin striker #28 Milutin Osmajic celebrates scoring the team's second goal during the English FA Cup fifth round football match between Preston North End and Burnley at Deepdale stadium in Preston, north-west England on March 1, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Milutin Osmajic, a Preston montenegrói csatára ünnepel a Burnley elleni FA-kupa-meccsen szerzett gólja után – a támadó azonban az utóbbi időben nem a találataival, hanem fegyelmi botrányaival hívja fel magára a figyelmet.
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Játékosok, cserék és stábtagok is egymásnak estek, a játékvezetőnek pedig több piros lapot kellett kiosztania, hogy helyreállítsa a rendet.

Milutin Osmajic: egyre hosszabb a fegyelmi dosszié

A Hull elleni fejes önmagában is súlyos eset lenne, Osmajic múltjával együtt azonban már egyértelmű mintázat rajzolódik ki.

A Preston támadója korábban már nyolcmeccses eltiltást kapott, miután egy bajnokin megharapta ellenfelét, majd egy másik ügyben – rasszista megjegyzések miatt – újabb, kilenc mérkőzésre szóló eltiltással sújtották.

Ezek után alig tért vissza, máris újabb piros lappal és botránnyal írta fel magát a listára.

Az angol sajtó most már nem elszigetelt incidensként kezeli az esetet, hanem egy visszatérő problémás viselkedés újabb állomásaként. Több kommentár is felveti: Osmajic sorozatos megmozdulásai nemcsak saját karrierjét, hanem a Preston eredményeit is közvetlenül károsítják.

Zidane emléke, de teljesen más kontextusban

A fejesről óhatatlanul sokaknak eszébe jut Zinedine Zidane 2006-os világbajnoki döntője, ám a párhuzam itt legfeljebb a mozdulat technikájáig áll meg. Míg Zidane egy világbajnoki döntő drámai pillanatában veszítette el a fejét, Osmajic egy már elveszített Championship-meccs végén, frusztrációból és tét nélkül tette ugyanezt.

Az incidens óta sem Osmajic, sem Lundstram nem szólalt meg nyilvánosan, és a Preston North End, illetve a Hull City részéről sem érkezett hivatalos közlemény a történtekről. Az ügy így egyelőre a piros lapnál és a videóknál tart, de az angol futball tapasztalatai alapján csak idő kérdése, mikor követi mindezt egy újabb fegyelmi döntés.

