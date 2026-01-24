Rangadóval indult a labdarúgó NB I tavaszi szezonja. A 19. forduló második játéknapján az előző kiírás ezüstérmese, a Puskás Akadémia a bronzérmes Paksi FC-t fogadta a Pancho Arénában. Bognár György csapata egy győzelemmel a tabella élére állhatott, míg a hazaiak három ponttal a dobogósok mögé zárkózhattak.

Helyenként látványos meccset játszott a Puskás Akadémia és a Paks

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A vendégeknél a felkészülés során Kinyik Ákos és Galambos János is súlyos sérülést szenvedett, ahogy Böde Dániel is megsérült egy edzésen. Puskás Akadémia edzője, Hornyák Zsolt is építkezésbe kezdhetett, hiszen távozott Stronati, míg az élvonal egyik legjobb támadója, Lamin Colley kölcsönbe Diósgyőrbe igazolt.

Nagyon bekezdett a Paks

Az első tíz perc egyértelműen a tolnaiakról szólt: a korábban Pakson is megforduló válogatott kapus (és 200. NB I-es meccsén szereplő) Szappanos Péter kétszer is hatalmasat védett, miközben a 9. perc végén a vendégek másodperceken belül két kapufát lőttek.

A 16. percben aztán már sem Szappanos, sem a kapufa nem mentette meg a Puskás Akadémiát: az élvonalban ezen a meccsen bemutatkozó Ásványi Domonkos rántotta le a 16-oson belül Horváth Kevint, a sértett pedig óriási erővel bombázta a jobb felső sarokba a jogos büntetőt (0-1).

Hogy teljes legyen a PAFC vesszőfutása, még Dárdai Palkó is megsérült, a támadó le kellett cserélni a 20. percben.

Egy perccel később a Puskás Akadémia is büntetőhöz jutott: Joel Fameyeh ugrott ki egy indítással, Kovácsik Ádám pedig keményen leütközte a csatárt, amikor az át akarta emelni fölötte a labdát. Az újabb jogos büntetőt Nagy Zsolt lőtte a bal alsó sarokba (1-1).

A 44. percben Nagy Zsolt lőtt fölé óriási ziccerben, majd Soisalo törte el a labdát Lukács ígéretes beadása után, így döntetlennel mentek szünetre a csapatok.

Nem tudott fordítani a Puskás Akadémia

Fordulás után az 52. percben Szappanos védett hatalmasat Osváth lövése után, a 60. percben pedig kollégája Kovácsik ütötte ki szép mozdulattal Soisalo 16 méterről leadott lövését, a 68. percben Lukács elől mentett bravúrral.

A játékrész közepén egyértelműen a felcsúti csapat játszott fölényben, az ezúttal bizonytalanabb paksi kapitány, Szabó János mellett többször is helyzetet tudtak kialakítani a hazaiak. Amikor viszont ki tudtak jönni a szorításból a paksiak, akkor majdnem gólt is lőttek: a 75. percben például Osváth találta telibe a felső lécet.