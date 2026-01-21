A Panathinaikosz célja nem lehet más, mint a győzelem Budapesten. Az Európa-liga ligaszakaszának 7., utolsó előtti fordulójában kell a siker a görögöknek, amivel az utolsó pillanatig harcban maradhatnak a legjobb nyolc közé kerülésért.

Rafa Benítez október óta a Panathinaikosz edzője

Fotó: ACHILLEAS CHIRAS / NurPhoto

A Panathinaikosz nagy pofon után érkezik

A szintén zöld-fehér csapat az AEK Athén ellen lépett pályára hétvégén a görög bajnokságban. Ezen a meccsen kezdett először Varga Barnabás a bajnokságban, de csapattársa, Luka Jovic szerezte a meccs összes, négy gólját. A korábbi Vidi-edző, Marko Nikolics így nagy csapást mért a korábban a Liverpoollal Bajnokok Ligáját is nyerő Rafa Benítez együttesére.

A görögök reggel kilenc óra után nem sokkal érkezett meg az Elefteriosz Venizelosz repülőtérre, de nem lehetett ott a csapattal a sérült Filipe Djuricsics és Cyriel Dessers, valamint Filipe Mladenovics sem utazott el Budapestre.

Több múlik ezen a meccsen, mint gondolnánk

A Fradi továbbjutása nincs veszélyben, de Robbie Keane csapata bejuthat akár a legjobb nyolc közé is, és akkor nem kellene a playoffban külön játszani a nyolcaddöntőért. A Fradi úgy hatodik, hogy csak egy pontra van az első helyezettől, a Panathinaikosz a 15. helyen áll, de a továbbjutása sem biztos, ugyanakkor a legjobb nyolc közé is beférhet két győzelemmel.

A görögök szerint az a kérdés, hogy felrázza-e csapatát Benítez egy győzelemmel, vagy még mélyebbre süllyed Puskás Ferenc egykori csapata. A Gazzetta szerint egy pozitív eredmény a Ferencváros ellen jelentősen javítaná a csapat hangulatát, gyakorlatilag két lábbal a kieséses szakaszban tartaná az Európa-ligában, és teljesen más lelkiállapotban vághatnának neki az Atromitosz elleni idegenbeli bajnokinak. Ellenkező esetben azonban maradnának az egyre erősödő kételyek és az immár türelmüket vesztett szurkolók részéről érkező elégedetlenség is tovább nőne. A Pana csak ötödik a görög bajnokságban.

Kiemelik, hogy a görögökre Varga és Tóth Alex távozása ellenére is nehéz feladat vár, ugyanis a Fradi „továbbra is jól szervezett, összeszokott együttes, amely bárkit képes legyőzni”.