Szörnyű és sokkoló, ami a csütörtkön rendezendő Lyon-PAOK Európa-liga-mérkőzés előtt történt. Két nappal a találkozót megelőzően hét görög szurkoló meghalt a Franciaországba tartó úton egy tragikus autóbalesetben. A borzalmas eset Románia nyugati régiójában, az E70-es autópályán történt, ahol a drukkerek kisbusza előzni próbált, de frontálisan ütközött egy kamionnal. A veszteség felfoghatatlan: a jármű tíz utasából heten az életüket vesztették, hárman súlyosan megsérültek.
Elutasította az UEFA a PAOK kérését
A görög élvonalbeli klub a tragédiát követően arra kérte az UEFA-t, hogy halassza el a Lyon elleni csütörtöki El-találkozót, ám a szövetség ezt elutasította, így a meccset megrendezik aznap este a francia városban. Az UEFA a halasztás kapcsán nemleges választ adott, de részvétét és szolidaritását fejezte ki a PAOK közösségének ebben a nehéz időszakban.
Görögország gyászol
A tragikus eseményt követően egész Görögország gyászba borult,
Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök megdöbbenését és legmélyebb részvétét fejezte ki, míg a PAOK teljes támogatást nyújt a gyászoló családoknak és a sérülteknek, többek között képviselőket küld Romániába.
A Lyon őszinte részvétnyilvánítással reagált, és megerősítette, hogy a mérkőzés előtt tisztelettel adózik az elhunyt szurkolók emléke előtt a stadionban.
A csütörtöki mérkőzés továbbra is kiemelt jelentőségű az Európa-liga alapszakaszát illetően, amelyet az éllovas Lyon vezet, a PAOK pedig a rájátszást érő 12. helyen áll.
