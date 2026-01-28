Szörnyű és sokkoló, ami a csütörtkön rendezendő Lyon-PAOK Európa-liga-mérkőzés előtt történt. Két nappal a találkozót megelőzően hét görög szurkoló meghalt a Franciaországba tartó úton egy tragikus autóbalesetben. A borzalmas eset Románia nyugati régiójában, az E70-es autópályán történt, ahol a drukkerek kisbusza előzni próbált, de frontálisan ütközött egy kamionnal. A veszteség felfoghatatlan: a jármű tíz utasából heten az életüket vesztették, hárman súlyosan megsérültek.

Hét görög szurkoló életét vesztette a PAOK Európa-liga meccse előtt

Fotó: KONSTANTINOS TSAKALIDIS / ANADOLU

Elutasította az UEFA a PAOK kérését

A görög élvonalbeli klub a tragédiát követően arra kérte az UEFA-t, hogy halassza el a Lyon elleni csütörtöki El-találkozót, ám a szövetség ezt elutasította, így a meccset megrendezik aznap este a francia városban. Az UEFA a halasztás kapcsán nemleges választ adott, de részvétét és szolidaritását fejezte ki a PAOK közösségének ebben a nehéz időszakban.

🖤🤍 Standing with the @PAOK_FC family in times of grief. Sincere condolences to everyone affected by this tragic accident. pic.twitter.com/Oo6hOjQULH — UEFA (@UEFA) January 27, 2026

Görögország gyászol

A tragikus eseményt követően egész Görögország gyászba borult,

Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök megdöbbenését és legmélyebb részvétét fejezte ki, míg a PAOK teljes támogatást nyújt a gyászoló családoknak és a sérülteknek, többek között képviselőket küld Romániába.

A Lyon őszinte részvétnyilvánítással reagált, és megerősítette, hogy a mérkőzés előtt tisztelettel adózik az elhunyt szurkolók emléke előtt a stadionban.

A csütörtöki mérkőzés továbbra is kiemelt jelentőségű az Európa-liga alapszakaszát illetően, amelyet az éllovas Lyon vezet, a PAOK pedig a rájátszást érő 12. helyen áll.

