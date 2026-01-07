Az ETO FC 34 éves középpályása, Paul Anton a román Gazeta Sporturilor kérdésére beszélt részletesen a magyar bajnokságról, a mindennapokról és arról, miben jár előrébb Magyarország Romániához képest. A győri csapatkapitány interjújában külön hangsúlyt kapott a magyar játékosok hozzáállása és a hazai futball fejlődése.

Paul Anton (balra) és Yohan Croizet csatája egy korábbi, ETO-ZTE bajnokin

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Anton szerint a magyar futball egyik legnagyobb erőssége az intenzitás.

A magyar bajnokság sokkal intenzívebb és direktebb. Itt nagy hangsúlyt kap a fizikai munka és a tempó, míg Romániában inkább a taktikai és technikai elemek dominálnak

– fogalmazott a román játékos.

Hozzátette: bár a két bajnokság erőviszonyai hasonlóak, több magyar csapat is gond nélkül megállná a helyét a román élmezőnyben, míg a román play-off csapatai az NB I-ben is a bajnoki címért harcolnának.

Paul Anton üdvözli, hogy az NB I-ben nincsenek fizetési gondok

A győri csapatkapitány külön kiemelte a magyar klubok pénzügyi stabilitását is

Magyarországon nem hallani arról, hogy kluboknak fizetési gondjaik lennének. Komoly bérek vannak, és minden szervezetten működik

– mondta a román lapnak adott interjúban.

Anton szerint több NB I-es klub – köztük a Ferencváros, az Újpest, a Győr, a Debrecen és a Puskás Akadémia – a román élcsapatok szintjén kínál fizetést, ami jelentős előnyt jelent a nemzetközi versenyben.

Paul Anton remekül érzi magát Magyarországon

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A legerősebb dicséret azonban a magyar mentalitásról szólt.

„A magyarok komolyak, szorgalmasak és munkaszeretők” – hangsúlyozta Paul Anton, kiemelve, hogy ez a hozzáállás a fiatal játékosokon is egyértelműen látszik.

A román középpályás szerint a magyar futball fejlődésének egyik kulcsa az utánpótlásba fektetett jelentős pénzösszeg és az akadémiai rendszer következetes működtetése.

A klubok jelentős támogatást kapnak, de cserébe kötelező az akadémiák fejlesztése. A körülmények és a képzés színvonala nagyon magas

– fogalmazott.

Anton egy konkrét szabályt is példaként említett, amelyet szerinte Romániának is érdemes lenne átvennie: Magyarországon jutalmazzák, nem pedig büntetik azokat a klubokat, amelyek magyar játékosokat szerepeltetnek.