Az ETO FC 34 éves középpályása, Paul Anton a román Gazeta Sporturilor kérdésére beszélt részletesen a magyar bajnokságról, a mindennapokról és arról, miben jár előrébb Magyarország Romániához képest. A győri csapatkapitány interjújában külön hangsúlyt kapott a magyar játékosok hozzáállása és a hazai futball fejlődése.
Anton szerint a magyar futball egyik legnagyobb erőssége az intenzitás.
A magyar bajnokság sokkal intenzívebb és direktebb. Itt nagy hangsúlyt kap a fizikai munka és a tempó, míg Romániában inkább a taktikai és technikai elemek dominálnak
– fogalmazott a román játékos.
Hozzátette: bár a két bajnokság erőviszonyai hasonlóak, több magyar csapat is gond nélkül megállná a helyét a román élmezőnyben, míg a román play-off csapatai az NB I-ben is a bajnoki címért harcolnának.
Paul Anton üdvözli, hogy az NB I-ben nincsenek fizetési gondok
A győri csapatkapitány külön kiemelte a magyar klubok pénzügyi stabilitását is
Magyarországon nem hallani arról, hogy kluboknak fizetési gondjaik lennének. Komoly bérek vannak, és minden szervezetten működik
– mondta a román lapnak adott interjúban.
Anton szerint több NB I-es klub – köztük a Ferencváros, az Újpest, a Győr, a Debrecen és a Puskás Akadémia – a román élcsapatok szintjén kínál fizetést, ami jelentős előnyt jelent a nemzetközi versenyben.
A legerősebb dicséret azonban a magyar mentalitásról szólt.
„A magyarok komolyak, szorgalmasak és munkaszeretők” – hangsúlyozta Paul Anton, kiemelve, hogy ez a hozzáállás a fiatal játékosokon is egyértelműen látszik.
A román középpályás szerint a magyar futball fejlődésének egyik kulcsa az utánpótlásba fektetett jelentős pénzösszeg és az akadémiai rendszer következetes működtetése.
A klubok jelentős támogatást kapnak, de cserébe kötelező az akadémiák fejlesztése. A körülmények és a képzés színvonala nagyon magas
– fogalmazott.
Anton egy konkrét szabályt is példaként említett, amelyet szerinte Romániának is érdemes lenne átvennie: Magyarországon jutalmazzák, nem pedig büntetik azokat a klubokat, amelyek magyar játékosokat szerepeltetnek.
A 34 éves játékos 2022-ben érkezett az akkor még NB II-es ETO-hoz. Azóta viszont látványos a győri felemelkedés: a 2025/26-os idényben most őszi bajnok lezt a Győr. Jelenleg 35 ponttal áll az első helyen, közvetlenül mögötte a Ferencváros áll 34 ponttal.
A 12-szeres román válogatott Anton remek idényt fut: a Transfermarkt adatai szerint az NB I-ben idén 14 bajnokin 2 gólt és 4 gólpasszt jegyzett, összesen 1169 percet töltött a pályán, miközben a piaci értékét 250 ezer euróra taksálják.
