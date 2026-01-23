Live
Megint rossz hírek érkeztek az egykori sztárfocistáról. Újabb egészségügyi dráma rázta meg az angol futball egyik legendás alakját, Paul Gascoigne-t. A 58 éves egykori válogatott sztár a közelmúltban súlyos balesetet szenvedett, amelynek következtében hat bordája eltört, és mindkét tüdeje megsérült. Gascoigne elmondása szerint életét féltve, pánikban rohantak be a kórházba.

A korábbi focista, Paul Gascoigne a Clutch 9 nevű podcastban mesélt részletesen a történtekről.

Paul Gascoigne-nak minimum kilenc élete van
Fotó: LINDSEY PARNABY / AFP

Miért került megint kórházba Paul Gascoigne?

Mint elárulta, egy házimunka közben esett el: 

Valamit fel akartam akasztani, de hátrafelé estem. Hat bordám eltört, és a tüdőm is megsérültek. Szörnyen fájt, és amikor a nyakam elkezdett megduzzadni, óriási pánik tört rám.”  

Gascoigne hozzátette, hogy

 a fájdalom közepette apját, Johnt vélte látni a felhők között – és ettől még inkább megrémült.

„Már harmincnyolc műtétem volt, de ez most más volt. Tényleg megijedtem, és sírva kértem, hogy hívják a sebészt” – idézte fel a futballista.

A „Gazza” becenevű ikon az utóbbi években többször is kórházba került különböző egészségügyi problémák miatt. Tavaly nyáron egy barátja, Steve Foster talált rá félig eszméletlen állapotban dorseti otthonában. Akkor az intenzív osztályon kezelték, majd az akut osztályra helyezték át. Foster akkor közölte, hogy Gascoigne hálás minden jókívánságért és támogatásért, amit barátaitól és rajongóitól kapott.

Nem ez volt az első alkalom, hogy az egykori középpályás a halállal nézett szembe. Korábban maga mesélte el, hogy 12 évvel ezelőtt, egy arizonai rehabilitációs klinikán a szíve leállt, miközben megpróbálta leküzdeni az alkoholproblémáit. Az orvosok egyenesen a szívébe adtak injekciót, hogy megmentsék az életét, majd hosszan tartó mesterséges kómába került.

A legendás futballista karrierje során a Newcastle United, a Tottenham Hotspur, a Lazio és a Rangers színeiben is játszott, valamint 57 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, tíz gólt szerezve. Legemlékezetesebb pillanatai közé tartozik, amikor a könnyeivel küzdött az 1990-es világbajnokság elődöntőjében, illetve szenzációs gólja az 1996-os Európa-bajnokságon.

Gascoigne balesete most egy újabb nehéz időszakot jelent számára, hiszen nemrég üzleti vállalkozását is megszüntették, miután cége nem nyújtotta be időben a szükséges dokumentumokat a brit cégbírósághoz.

