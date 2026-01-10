A Liverpool U21-es csapata 3-2-re győzött a Norwich otthonában az angol korosztályos bajnokság 10. fordulójában. A kapuban hosszú hónapok után ismét a magyar Pécsi Ármin állt, aki legutóbb ősszel szerepelt tétmérkőzésen klubjában.
A Puskás Akadémiától 2025 nyarán igazolt Pécsi Ármin az idény elején öt meccsen védett, majd Alisson Becker sérülése miatt az első kerettel edzett, így az utánpótlásban nem lépett pályára.
Pécsi Ármin bravúros visszatérése
A Norwich elleni mérkőzés eseménydúsan alakult: a hazaiak kétszer is vezettek, de a Liverpool a hajrában fordított.
Pécsi több bravúrral tartotta életben csapata esélyeit, különösen a 71. percben, amikor két nagy védést is bemutatott egymás után
– szúrta ki a Magyar Nemzet.
A találkozónak külön pikantériát adott, hogy a Norwich meccs közben jelentette be, hogy klub akadémiájának edzője, Joe Shulberg az osztrák Rapid Wienhez távozik.
A Liverpool U21 tíz forduló után 13 ponttal áll, és legközelebb jövő szombaton az Arsenalt fogadja.
