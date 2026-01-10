A Puskás Akadémiától 2025 nyarán igazolt Pécsi Ármin az idény elején öt meccsen védett, majd Alisson Becker sérülése miatt az első kerettel edzett, így az utánpótlásban nem lépett pályára.

Újra Pécsi Ármin védte a Liverpool U21-es csapatának a kapuját

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Pécsi Ármin bravúros visszatérése

A Norwich elleni mérkőzés eseménydúsan alakult: a hazaiak kétszer is vezettek, de a Liverpool a hajrában fordított.

Pécsi több bravúrral tartotta életben csapata esélyeit, különösen a 71. percben, amikor két nagy védést is bemutatott egymás után

– szúrta ki a Magyar Nemzet.

Late heartbreak for the Under-21s. pic.twitter.com/W7M1WlFfzx — Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) January 9, 2026

A találkozónak külön pikantériát adott, hogy a Norwich meccs közben jelentette be, hogy klub akadémiájának edzője, Joe Shulberg az osztrák Rapid Wienhez távozik.

A Liverpool U21 tíz forduló után 13 ponttal áll, és legközelebb jövő szombaton az Arsenalt fogadja.