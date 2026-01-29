Live
A José Mourinho által irányított Benfica meglepetésre 4-2-re legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligájában. A mérkőzés után Pep Guardiola is reagált, a Manchester City edzője köszönetet mondott egykori riválisának.

Pep Guardiola és José Mourinho egykor nagy riválisok voltak, a 2010-es évek elején kemény csatákat vívtak egymás ellen a Barcelona és a Real Madrid kispadján, később pedig a Premier League-ben is találkoztak ellenfélként. Nem lehet azt mondani, hogy a két edző között szoros barátság alakult volna ki, és ez valószínűleg a jövőben sem fog változni, azonban a Manchester City trénere nem mehetett el szó nélkül amellett, amit a Benfica tett a Real Madrid ellen. A portugál csapat Lisszabonban legyőzte a spanyol gigászt, amely ezzel kicsúszott a legjobb 8 közül, a City viszont elcsípte a közvetlen továbbjutást érő helyet.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola (L) greets Manchester United's Portuguese manager Jose Mourinho before the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 11, 2018. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Pep Guardiola üzent José Mourinhónak
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Pep Guardiola köszönetet mondott José Mourinhónak

A City 2-0-ra nyert a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen, de ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé kerüljön a tabellán, más csapatoktól is függött a sorsa. A Real Madrid veresége kapóra jött az angoloknak, Guardiolától pedig megkérdezték, hogy megköszöni-e Mourinhónak, hogy a Benfica legyőzte a spanyolokat. 

Igen, természetesen. Mindannyian ott voltunk az öltözőben, és nem tudtuk, hogy a Benficának még egy gólra van szüksége a továbbjutáshoz” 

– utalt a katalán edző az utolsó perces kapusgólra, amivel a portugál csapat még éppen rájátszást érő helyen végzett.

Szóval, amikor a kapusuk felment, feltettük a kérdést, hogy mégis miért teszi ezt? De ez egy jó stratégia volt Josétól. 

A legjobb nyolc között végezni, tekintve, hogy milyenné vált a Bajnokok Ligája, minden csapat számára nagyon-nagyon nehéz, szóval rendkívül elégedettek vagyunk. Remélhetőleg márciusban a legjobb formánkban folytathatjuk szereplésünket” – tette hozzá a Guardiola.

A Manchester City az alapszakasz nyolcadik helyén végzett, ezzel egyenes ágon jutott be a legjobb 16 közé. A Real Madrid erről lemarad, a 9. helyen zárt, a Benfica pedig a 24. pozícióban végzett az alapszakaszban. Mourinho a rájátszásban akár újra a Reallal vívhat meg a továbbjutásért, vagy egy másik korábbi klubjával, az Interrel is összecsaphat.

