Pep Guardiola és José Mourinho egykor nagy riválisok voltak, a 2010-es évek elején kemény csatákat vívtak egymás ellen a Barcelona és a Real Madrid kispadján, később pedig a Premier League-ben is találkoztak ellenfélként. Nem lehet azt mondani, hogy a két edző között szoros barátság alakult volna ki, és ez valószínűleg a jövőben sem fog változni, azonban a Manchester City trénere nem mehetett el szó nélkül amellett, amit a Benfica tett a Real Madrid ellen. A portugál csapat Lisszabonban legyőzte a spanyol gigászt, amely ezzel kicsúszott a legjobb 8 közül, a City viszont elcsípte a közvetlen továbbjutást érő helyet.

Pep Guardiola üzent José Mourinhónak

Pep Guardiola köszönetet mondott José Mourinhónak

A City 2-0-ra nyert a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen, de ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé kerüljön a tabellán, más csapatoktól is függött a sorsa. A Real Madrid veresége kapóra jött az angoloknak, Guardiolától pedig megkérdezték, hogy megköszöni-e Mourinhónak, hogy a Benfica legyőzte a spanyolokat.

Igen, természetesen. Mindannyian ott voltunk az öltözőben, és nem tudtuk, hogy a Benficának még egy gólra van szüksége a továbbjutáshoz”

– utalt a katalán edző az utolsó perces kapusgólra, amivel a portugál csapat még éppen rájátszást érő helyen végzett.

Pep Guardiola thanked Jose Mourinho following Benfica's last minute goal against Real Madrid gave Manchester City a top 8 finish 🌍 pic.twitter.com/Zoaapw1TKg — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2026

Szóval, amikor a kapusuk felment, feltettük a kérdést, hogy mégis miért teszi ezt? De ez egy jó stratégia volt Josétól.

A legjobb nyolc között végezni, tekintve, hogy milyenné vált a Bajnokok Ligája, minden csapat számára nagyon-nagyon nehéz, szóval rendkívül elégedettek vagyunk. Remélhetőleg márciusban a legjobb formánkban folytathatjuk szereplésünket” – tette hozzá a Guardiola.

A Manchester City az alapszakasz nyolcadik helyén végzett, ezzel egyenes ágon jutott be a legjobb 16 közé. A Real Madrid erről lemarad, a 9. helyen zárt, a Benfica pedig a 24. pozícióban végzett az alapszakaszban. Mourinho a rájátszásban akár újra a Reallal vívhat meg a továbbjutásért, vagy egy másik korábbi klubjával, az Interrel is összecsaphat.