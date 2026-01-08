Csütörtök kora délután a magyar bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata elrepült Spanyolországba, ahol jövő hét péntekig La Mangában készül a tavaszi idényre. Az igen bő, 32 fős küldöttség névsorát böngészve feltűnik, hogy nem szerepel az utazók között Alekszandar Pesics.

Alekszandar Pesics vélhetően nem sokáig lesz már a Ferencváros focistája

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Véletlen lenne? Aligha...

Pesics nem tartott a csapattal

Sokan azt hihették, hogy Varga Barnabás távozása után a stílusában a magyar csatárra igencsak hasonlító szerb támadó lesz Robbie Keane első számú választottja a 9-es posztra. A La Manga-i edzőtáborba utazó keretben azonban nincs ott a 33 éves csatár, miközben a több olasz sztárcsapattal (főként a Lazióval) hírbe hozott Tóth Alex neve ott van a listán. Ez pedig szinte bizonyosan azt jelenti, hogy Varga után Pesics is távozik a zöld-fehérektől.

Pesics 2023-ban a szerb bajnok Crvena zvezdától érkezett a Ferencvároshoz, de az előzetesen vártnál lényegesen kevesebb játéklehetőséget kapott. Két és fél idény alatt mindössze 66 meccsen lépett pályára, kezdőként pedig nagyon ritkán. Ehhez képest a 24 lőtt gólja nem rossz mutató.

Legemlékezetesebb gólja a 2023. november 30-án a Csukaricskinek lőtt bombája, amivel a Fradi 2-1-re legyőzte idegenben a szerb csapatot a Konferencia-ligában.

A szurkolók körében mégsem számít kedvencnek, amiben szerepe lehet a Dibusz Dénessel történt állítólagos összezördülésének, ami miatt egy időre ki is került a Fradi keretéből.