Szombaton a Crystal Palace a Sunderland otthonában kapott ki 2-1-re a Premier League 22. fordulójában. Oliver Glasner vezetőedző szénája nem áll jól a londoni csapatnál, az FA-kupa címvédőjeként egy hete a hatodosztályú Macclesfield ejtette ki őket, a bajnokságban pedig hét meccse nyeretlenek. Glasner a lefújás után a BBC-nek nyilatkozva állt bele a vezetőségbe, amelynek már vasárnap meg lehetnek a következményei.

Oliver Glasner, a Crystal Palace edzője lehet a következő kirúgott szakember a Premier League-ben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A csapatkapitány a mérkőzés napja előtt távozott

A Crystal Palace a hétvégi mérkőzés előtt engedte el a csapatkapitányát, Marc Guéhit a Manchester Citynek. Ismert sztori, hogy az angol válogatott védőért nyáron a Liverpool nagy harcban volt, az átigazolási időszak utolsó napján a játékos már mindenben megállapodott a Vörösökkel, a Palace már a búcsúvideót is elkészítette Guéhiről, aztán Glasner megtorpedózta az eladást. A 2022-ben Európa-liga-győztes edző nem kertelt, ha Guéhi ment volna nyáron, akkor ő is ott hagyja a csapatot. A vezetőség ezt pedig nem szerette volna. Guéhi szerződése viszont 2026 nyarán lejár, így akkor már ingyen igazol el, a londoni együttes egy fillért sem kap ebben az esetben a transzferből. Ezért a Palace télen értékesítette őt, a legaktívabb kérő pedig a Man. City volt, amelynek védelméből Josko Gvardiol és Rúben Dias is hosszú időre kidőlt. Glasner azonban nem támogatta a klub ezen döntését, ennek pedig hangot is adott a vereség után.

Oliver Glasner nagyon őszinte kifakadása

– Úgy érzem, teljesen magunkra hagynak. A játékosokat nem hibáztathatom, ma is mindent megtettek, de be kell látni, 12-13 játékosunk van összesen, a vezetőség nem támogat minket. A legrosszabb dolog, amit tehettünk, hogy egy Premier League-mérkőzés előtt egy nappal eladjuk a csapatkapitányunkat.

Szeptember óta most volt az első hetünk, hogy hétköznap nem játszottunk, végig erre a találkozóra készülhettünk, aztán eladjuk Guéhit. Nem értem ezt. Mindig is tartottam a számat, de most nem tehetem, mert meg kell védenem a játékosaimat

– fakadt ki Glasner a Sunderland elleni vereség után.