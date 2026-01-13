A Francia Kupában a városi rivális Paris FC volt a címvédő Paris Saint-Germain ellenfele, a Parc de Princes Stadionban azonban hatalmas meglepetés történt. A PSG 1-0-s vereséget szenvedett, a hazai csapat vesztét a klub korábbi akadémistája, Jonathan Ikoné okozta.

Nagy pofont kapott a PSG a Francia Kupában

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A balszerencse okozta volna PSG vesztét?

A sokkoló vereség történelmi pofon a PSG számára, hiszen a párizsi klub legutóbb 2014-ben esett ki ilyen korán, a kupasorozat ezen szakaszában. Luis Enrique vezetőedző számára is emlékezetes ez a kudarc, a spanyol trénernek ez az első veresége a Francia Kupában.

Szerintem könnyű megítélni ezt a mérkőzést. Balszerencsések voltunk”

– szögezte le a BL-győztes tréner.

„Jól játszottunk, de a futballban a győzelemhez gólokat kell szerezni, és ez nem történt meg. El kell fogadnunk a vereséget. A háromnaponta játszott mérkőzések mentálisan nem jelentenek nehézséget” – folytatta furcsa magyarázatát Enrique.

Luis Enrique vezetésével először bukott el a PSG a Francia Kupában

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

„Lehetőségeket teremtettünk, az első perctől az utolsóig mentünk előre. A legjobbakat kívánom a Paris FC-nek a jövőben” – tette hozzá a PSG edzője.

A párizsi sztárcsapat a Francia Kupából tehát korán kiesett, a Ligue-1-ben pedig 17 forduló elteltével meglepetésre csak a második helyen áll az éllovas Lens mögött. A Bajnokok Ligája címvédője az elitsorozat alapszakaszában a közvetlen továbbjutást érő harmadik pozícióban található, a BL-ben legközelebb a Sporting Lisszabon otthonába látogat.

