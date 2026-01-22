Komoly visszhangot váltott ki Franciaországban az az ügy, amelyben a PSG védőjét, Lucas Hernándezt, valamint feleségét, Victoria Triayt egy kolumbiai család emberkereskedelemmel összefüggő és munkaügyi kizsákmányolással kapcsolatos vádakkal illeti.

A PSG védője, Lucas Hernández súlyos vádakkal néz szembe

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

A vád szerint a 29 éves világbajnok balhátvéd és felesége 2024 szeptembere és 2025 novembere között egy öttagú kolumbiai családot illegálisan foglalkoztatott. A beszámolók szerint

a feladatok a háztartás körüli munkáktól a gyerekfelügyeleten át a főzésig, takarításig és egyéb teendőkig terjedtek, a kifizetések pedig készpénzben történhettek, bérpapírok nélkül. A dél-amerikaiaknak azonban nem volt tartózkodási és munkavállalási engedélyük sem, így jogszerűtlenül tartózkodtak Franciaországban.

A család azzal vádolja Hernándezt és párját, hogy kihasználták a bizonytalan jogihelyzetüket. A család ügyvédje, Lola Dubois szerint védencei extrém munkaterhelésnek voltak kitéve, ugyanis heti 72-84 órát dolgoztak, ami „a modernkori rabszolgaság” határát súrolja. A család egyik lánygyermeke állítólag éjjel-nappal szolgálatban volt a hét mindennapján, amiért nagyjából 2000 eurót (768 ezer forint) fizetett a futballista.

A konfliktus 2025 őszén élesedhetett ki. A család 2025 októberében kapott először munkaszerződést, ám egy hónappal később egy heves vita után elbocsátották őket. A beszámolók szerint a család tagjai ezt követően is nyomás alatt érezték magukat, ugyanis Hernández kitoloncolással fenyegette meg őket.

A PSG sztárja tagad, úgy érzi átverték

A 40-szeres francia válogatott védő korábban Kolumbiában ismerkedett meg jelenlegi párjával, aki ápolónőként dolgozott akkor a dél-amerikai országban. Hernández tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy megvezették őket.

„Befogadtuk az otthonunkba ezeket az embereket, akikre barátokként tekintettünk. Segítettünk, támogattuk őket, és hittünk nekik, amikor azt mondták, hogy folyamatban van a letelepedési kérelmük. Ezzel a bizalommal visszaéltek. Érzelmes történetekkel és hamis ígéretekkel manipuláltak minket. Soha nem szegtük meg a törvényt” – mondta a Reutersnek Hernández, akit korábban börtönbüntetésre ítéltek, miután bántalmazta a barátnőjét és nem tett eleget a bírói végzésnek.