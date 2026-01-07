Az elmúlt 12 kiírásból 11-et megnyert Paris Saint-Germain várja esélyesként a francia szuperkupa csütörtök esti mérkőzését, amelyen a tavaly bajnoki ezüstérmes Olympique de Marseille lesz az ellenfele. A BL-győztes PSG az elmúlt években Franciaország mellett Gabonban, Kínában, Kanadában, Ausztriában, Monacóban, Izraelben és Katarban is megnyerte már ezt a trófeát, idén pedig Kuvait a helyszín. A szurkolók ennek nem túlságosan örülnek.

A PSG és a Marseille Franciaország helyett Kuvaitban csap össze a szuperkupadöntőben

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Kuvait ad otthont a PSG és a Marseille francia szuperkupameccsének

Míg a Ligue 1 mostani idényében a Lens mögött második PSG vezetőedzője, Luis Enrique nem tartja gondnak az ázsiai helyszínt, addig marseille-i kollégája, Roberto De Zerbi kifejezte nemtetszését a kuvaiti rendezés mellett, és mindkét csapat szurkolótábora is inkább utóbbi szakember gondolatait osztja. A Marseille korábban pénzügyi segítséget ajánlott fel a közel-keleti utazás megkönnyítésére, és a párizsi klub is 800 euróért árult egy csomagot a bérleteseinek, amely az utazást, a repülős étkezést és a belépő árát is tartalmazta volna. Sokat elmond, hogy ez sem győzte le a drukkereket, a PSG megfelelő számú érdeklődő hiányában le is fújta a projektet.

Így aztán nézők talán néhányan igen, de szurkolók aligha lesznek majd a mintegy hatvanezer férőhelyes stadionban a magyar idő szerint csütörtökön 19 órakor kezdődő szuperkupa-mérkőzésen.