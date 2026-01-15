Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán az Albacete klub nevét egy életre megjegyezték a futball kedvelői, ugyanis a másodosztályú csapat kiejtette a Real Madridot a Király-kupából. A meccs másnapján egy videó került ki az internetre, amelyben az Albacete edzője motiválta a játékosait a kezdés előtt.

Továbbra is döbbenten állnak a Real Madrid szurkolói a szerda este történtek előtt. A királyi gárda hétfőn még Xabi Alonsót menesztette, aztán szerdán már az új edző, Álvaro Arbeola ült a másodosztályú Albacete elleni Király-kupa-nyolcaddöntőn a kispadon. Arbeola sem hozta meg azonban az áttörést, sőt csapata megalázó módon 3-2-re kiesett a másodosztályban is a bennmaradásért küzdő együttes ellen. A debütáló szakember elmondta a vereség után, hogy ez tragédia a Real szintjén, de ő elégedett a játékosaival. A közösségi médiában Gerard Piqué is üzent a Real Madridnak, s a Barcelona sem ment el szó nélkül a kínos kupakiesés mellett.

Az Albacete védője, Javi Moreno ünneplése a Real Madrid kiejtése után
Az Albacete védője, Javi Moreno ünneplése a Real Madrid kiejtése után
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A beszéd, amely a Real Madrid legyőzéséhez vezetett

A találkozó után az internetre kikerült egy videó, amelyben az Albacete öltözőjében a kezdés előtt motiváló beszédet tart Alberto González vezetőedző a játékosainak.

A klub történelme során sosem győztük le a Real Madridot. Miért? Mert ma jön el ennek a napja! 

S szokták mondani, a többi már történelem... 

Ezekkel a csapatokkal játszhat az Albacete

Csütörtökön még két mérkőzést rendeznek a Király-kupa nyolcaddöntőjében, eddig a hat továbbjutó csapatból csak az Albacete, amelyik nem első osztályú. Igaz, csütörtökön a szintén második vonalt erősítő Racing Santander a Barcelonát, míg a Burgos a Valenciát fogadja. Egyelőre ezek lehetnek az Albacete ellenfelei:

  • Atlético Madrid
  • Athletic Bilbao
  • Alavés
  • Real Sociedd
  • Real Betis

A sorsolást január 19-én rendezik, míg a mérkőzéseket február 3-5. között játsszák le. A sevillai döntőt pedig április 27-én fogják lebonyolítani. 

Szalah összecsapott a Liverpool korábbi sztárjával, verekedést robbantott ki vele
Óriási pofonba szaladt bele a Real Madrid az új edzőjével
Ekkor térhet vissza Mohamed Szalah, a Liverpool másik sztárját műteni kellett
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!