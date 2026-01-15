Továbbra is döbbenten állnak a Real Madrid szurkolói a szerda este történtek előtt. A királyi gárda hétfőn még Xabi Alonsót menesztette, aztán szerdán már az új edző, Álvaro Arbeola ült a másodosztályú Albacete elleni Király-kupa-nyolcaddöntőn a kispadon. Arbeola sem hozta meg azonban az áttörést, sőt csapata megalázó módon 3-2-re kiesett a másodosztályban is a bennmaradásért küzdő együttes ellen. A debütáló szakember elmondta a vereség után, hogy ez tragédia a Real szintjén, de ő elégedett a játékosaival. A közösségi médiában Gerard Piqué is üzent a Real Madridnak, s a Barcelona sem ment el szó nélkül a kínos kupakiesés mellett.

Az Albacete védője, Javi Moreno ünneplése a Real Madrid kiejtése után

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A beszéd, amely a Real Madrid legyőzéséhez vezetett

A találkozó után az internetre kikerült egy videó, amelyben az Albacete öltözőjében a kezdés előtt motiváló beszédet tart Alberto González vezetőedző a játékosainak.

A klub történelme során sosem győztük le a Real Madridot. Miért? Mert ma jön el ennek a napja!

S szokták mondani, a többi már történelem...

Inside Albacete’s dressing room before the historic win vs. Real Madrid 🗣️pic.twitter.com/Hx4j5SpsTx — Goals Side (@goalsside) January 15, 2026

Ezekkel a csapatokkal játszhat az Albacete

Csütörtökön még két mérkőzést rendeznek a Király-kupa nyolcaddöntőjében, eddig a hat továbbjutó csapatból csak az Albacete, amelyik nem első osztályú. Igaz, csütörtökön a szintén második vonalt erősítő Racing Santander a Barcelonát, míg a Burgos a Valenciát fogadja. Egyelőre ezek lehetnek az Albacete ellenfelei:

Atlético Madrid

Athletic Bilbao

Alavés

Real Sociedd

Real Betis

A sorsolást január 19-én rendezik, míg a mérkőzéseket február 3-5. között játsszák le. A sevillai döntőt pedig április 27-én fogják lebonyolítani.