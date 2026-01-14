A Xabi Alonso helyére kinevezett spanyol tréner – aki szombaton ünnepli a 43. születésnapját – először dolgozik felnőtt csapatnál, miután eddig a Real Madrid B együttesét irányította. Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott. Utóbbi sorozatban mutatkozott be tehát a Real edzőjeként a második vonalban szereplő Albacete ellen.

Álvaro Arbeloa pályafutása pocsékul indult a Real Madrid élén

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid hatalmas pofont kapott az új edzővel

Arbeloa első kezdője így nézett ki: Lunin – David Jimenez, Huijsen, Raúl Asencio, Fran Garcia – Valverde, Cestero Sancho, Güler – Mastantuono, Gonzalo Garcia, Vinícius Jr.

A meccsen az Albacete szerzett vezetést Villar révén egy szögletet követően a 42. percben, de Mastantuono még az első félidőben egyenlített.

A Real a második félidőben is fölényben volt, 75 százalékban volt náluk a labda, de kapura sokszor teljesen veszélytelen volt a csapat.

A másodosztályú bajnokság második felében tanyázó Albacete az utolsó 10 percben robbantott, ekkor volt két veszélyes lövése a csapatnak, utóbbiból szöglet jött, ami megint bejött. Elsőre úgy tűnt, túlcifrázta a csapat a szögletet, de egy beadás után Gonzalo Garcia rossz helyre fejelte a labdát és a csereként beállt Jefte pattogós lövése utat talált Lunin kapujába a 82. percben.

A Real felpörgött, mindent egy lapra feltéve rohamozott, aminek meg is lett az eredménye, Gonzalo Garcia pedig Arda Güler szöglete után a kapuba bólintott és 2-2-re egyenlített, ezzel megmentve csapatát és az edzőjét a hatalmas szégyentől, de csak időlegesen.

Egy madridi kontra halt el, ami után visszatámadott a hazai csapat: Jefte csapott le az előre vágott labdára és elsőre még blokkolta a lövését a csereként beállt Carvajal, majd másodjára a kapuba tekert a csodacsere.

Ezzel a sikerrel az Albacete jutott a legjobb nyolc csapat közé, először nyertek a Real ellen, Arbeloa pedig egy 3-2-es vereséggel nyitott, ahogy Alonso ilyen eredménnyel búcsúzott, csak ő a Barcelona ellen.