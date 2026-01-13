A Xabi Alonso helyére kinevezett spanyol tréner új szerepkörében kedden állt először a sajtó elé és többek között arról beszélt, hogy sok van benne egykori edzőjéből, a portugál José Mourinhóból, ám saját stílusát szeretné belevinni a munkájába. Arbeloa először dolgozik felnőtt csapatnál, miután eddig a Real Madrid Castilla csapatát irányította.

Álvaro Arbeloa a Real Madrid új edzője

Fotó: Oscar del Pozo/AFP

„Kiváltság volt az ő irányítása alatt játszani, valóban nagy hatást gyakorolt rám. Ugyanakkor én mindig Álvaro Arbeloa leszek. Sosem féltem a kudarctól, viszont ha megpróbálnék Mourinhóvá válni, látványosan elbuknék” – mondta Mourinho kapcsán Álvaro Arbeloa, aki 2010 és 2013 között a portugál edző játékosa volt a Real Madridnál.

Mire mehet az új edző a Real Madridnál?

Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse a vasárnapi, Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntő volt, melyet csapata 3-2-re elveszített.

Xabi Alonsót a Barcelona elleni Szuperkupa-vereség után rúgták ki

Fotó: Fadel Senna/AFP

Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, az együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.