Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

!!!

Őrjöngenek a világvezetők: a legismertebb orosz tévés botrányos dolgokat mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Álvaro Arbeloa, a Real Madrid labdarúgócsapatának új vezetőedzője ígéri, nem próbál meg az új José Mourinhóvá válni a királyi gárdánál. A Real Madrid új edzője korábban Mourinho játékosa volt a Királyi Gárdánál, és hangsúlyozta, hogy nagy hatással volt rá a portugál tréner.

A Xabi Alonso helyére kinevezett spanyol tréner új szerepkörében kedden állt először a sajtó elé és többek között arról beszélt, hogy sok van benne egykori edzőjéből, a portugál José Mourinhóból, ám saját stílusát szeretné belevinni a munkájába. Arbeloa először dolgozik felnőtt csapatnál, miután eddig a Real Madrid Castilla csapatát irányította.

Álvaro Arbeloa a Real Madrid új edzője
Álvaro Arbeloa a Real Madrid új edzője
Fotó: Oscar del Pozo/AFP

„Kiváltság volt az ő irányítása alatt játszani, valóban nagy hatást gyakorolt rám. Ugyanakkor én mindig Álvaro Arbeloa leszek. Sosem féltem a kudarctól, viszont ha megpróbálnék Mourinhóvá válni, látványosan elbuknék” – mondta Mourinho kapcsán Álvaro Arbeloa, aki 2010 és 2013 között a portugál edző játékosa volt a Real Madridnál.

Mire mehet az új edző a Real Madridnál?

Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse a vasárnapi, Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntő volt, melyet csapata 3-2-re elveszített.

Vinícius cseréjekor Diego Simeone sunyin beszólt, Xabi Alonso nem fogta vissza magát. Volt balhé a Real Madrid-Atlético szuperkupa-elődöntőn
Xabi Alonsót a Barcelona elleni Szuperkupa-vereség után rúgták ki
Fotó: Fadel Senna/AFP

Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, az együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.

  • kapcsolódó cikkek:
Jürgen Klopp a Real Madrid élén? Megszólalt a német sztáredző
Pár hónapja mindenki őt akarta, de akkor miért rúgta ki a Real Madrid?
Ennyi volt: A Real Madrid kirúgta Xabi Alonsót
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!