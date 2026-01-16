Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztően feszült légkör uralkodik a labdarúgó Bajnokok Ligája rekordgyőztesénél. A Real Madrid nemrég menesztette Xabi Alonsót, az utódja pedig sokkoló vereséggel debütált. Spanyolországban már azt is sejtik, milyen ördögi tervet eszelt ki Florentino Pérez klubelnök, hogy visszacsábítsa a kispadra a klub korábbi edzőjét.

A Real Madridnál áll a bál, a klub háza táján tapintani lehet a feszültséget. Xabi Alonso csupán fél évet kapott a kispadon, a Barcelona ellen elbukott Spanyol Szuperkupa-döntőt követően menesztették. Helyét a madridiak másik exfocistája, a tartalékcsapattól érkezett Álvaro Arbeloa vette át, aki döbbenetes kudarccal debütált, ugyanis a Realt egy másodosztályú klub ejtette ki a Király-kupából. A korábbi spanyol válogatott védő csak ideiglenes megoldás lehet, a hírek szerint Florentino Pérez már tudja, kit szeretne a kispadra ültetni.

ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Alvaro Arbeloa head coach of Real Madrid gives instructions to his players during the Copa del Rey round of 16 match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Álvaro Arbeloa csúfos vereséggel debütált a Real Madrid kispadján
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Real Madrid elnöke már tudja, ki legyen az új edző?

Spanyolország egyik vezető kereskedelmi rádióadója, a Cadena COPE is a Real körüli eseményekkel foglalkozik, a csatorna egyik szakértője, Alfredo Relaño szerint a klubnál borzalmasan rosszul dolgozták ki a jelenlegi projektet. Az „El Partidazo” című műsor kommentátora úgy véli, a közvélemény felháborodott Xabi Alonso menesztésén, de őt nem lepte meg a döntés. Arbeloa kapcsán úgy véli, az újonnan kinevezett edző nem elég tekintélyes, és minden bizonnyal csak vészmegoldás.

„Arbeloa nem az a figura, aki bárkit is inspirálna. 

Zidane egy erős karakter volt, de egyik játékos sem akart Arbeloa lenni gyerekként, az biztos” 

– állította határozottan Relaño, aki szerint a Real elnöke sem az az ember már, aki egykor volt, ugyanakkor bombameglepetésre készül a következő edző személyét illetően.

A végső célja José Mourinho visszaszerzése, aki most azon mesterkedik a Benficánál, hogy kirúgassa magát” 

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a portugál volt az egyetlen Real-tréner, akivel Péreznek sosem támadt problémája.

SL Benfica's Portuguese head coach Jose Mourinho is pictured before the Portuguese League football match between SC Braga and SL Benfica at Municipal Stadium in Braga on December 28, 2025. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
José Mourinho visszatérése óriási meglepetés lenne
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Mourinho 2010 és 2013 között irányította a Realt – Arbeloa is a játékosa volt –, amellyel La Ligát és Király-kupát is nyert, de a Bajnokok Ligájában nem tudta a csúcsra repíteni a klubot. A balhés természetű szakember viharos körülmények között távozott Madridból, több klublegendával, köztük Iker Casillasszal és Sergio Ramosszal is összerúgta a port. A 62 éves edző jelenleg a Benficát irányítja, a lisszaboni klubnál sem kerülik el a botrányok.

Spanyol sajtóhírek szerint az újabb edzőváltásra akár már a szezon közben is sor kerülhet, de az óriási meglepetésnek számítana, ha az utóbbi években már csak balhét balhéra halmozó Mourinho visszatérne a Realhoz.

Kapcsolódó cikkek

Kikerült egy videó, ez történt a Real Madridot verő kiscsapat öltözőjében
Liverpooli pletyka Slot kárára, ami elvileg bármikor valósággá válhat
A Real Madrid új edzője máris a saját bukásáról beszélt
„Gusztustalan játékos” – Mbappé viselkedése óriási felháborodást váltott ki

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!