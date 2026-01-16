A Real Madridnál áll a bál, a klub háza táján tapintani lehet a feszültséget. Xabi Alonso csupán fél évet kapott a kispadon, a Barcelona ellen elbukott Spanyol Szuperkupa-döntőt követően menesztették. Helyét a madridiak másik exfocistája, a tartalékcsapattól érkezett Álvaro Arbeloa vette át, aki döbbenetes kudarccal debütált, ugyanis a Realt egy másodosztályú klub ejtette ki a Király-kupából. A korábbi spanyol válogatott védő csak ideiglenes megoldás lehet, a hírek szerint Florentino Pérez már tudja, kit szeretne a kispadra ültetni.

Álvaro Arbeloa csúfos vereséggel debütált a Real Madrid kispadján

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Real Madrid elnöke már tudja, ki legyen az új edző?

Spanyolország egyik vezető kereskedelmi rádióadója, a Cadena COPE is a Real körüli eseményekkel foglalkozik, a csatorna egyik szakértője, Alfredo Relaño szerint a klubnál borzalmasan rosszul dolgozták ki a jelenlegi projektet. Az „El Partidazo” című műsor kommentátora úgy véli, a közvélemény felháborodott Xabi Alonso menesztésén, de őt nem lepte meg a döntés. Arbeloa kapcsán úgy véli, az újonnan kinevezett edző nem elég tekintélyes, és minden bizonnyal csak vészmegoldás.

„Arbeloa nem az a figura, aki bárkit is inspirálna.

Zidane egy erős karakter volt, de egyik játékos sem akart Arbeloa lenni gyerekként, az biztos”

– állította határozottan Relaño, aki szerint a Real elnöke sem az az ember már, aki egykor volt, ugyanakkor bombameglepetésre készül a következő edző személyét illetően.

A végső célja José Mourinho visszaszerzése, aki most azon mesterkedik a Benficánál, hogy kirúgassa magát”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a portugál volt az egyetlen Real-tréner, akivel Péreznek sosem támadt problémája.

José Mourinho visszatérése óriási meglepetés lenne

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Mourinho 2010 és 2013 között irányította a Realt – Arbeloa is a játékosa volt –, amellyel La Ligát és Király-kupát is nyert, de a Bajnokok Ligájában nem tudta a csúcsra repíteni a klubot. A balhés természetű szakember viharos körülmények között távozott Madridból, több klublegendával, köztük Iker Casillasszal és Sergio Ramosszal is összerúgta a port. A 62 éves edző jelenleg a Benficát irányítja, a lisszaboni klubnál sem kerülik el a botrányok.