A Benfica-Real Madrid mérkőzés rengeteg érdekességet szolgáltatott, még a portugál csapat kapusa is gólt szerzett az utolsó pillanatban. A Real török válogatott sztárja, Arda Güler duplán bosszankodhatott, nem elég, hogy klubja kikapott, edzője még le is cserélte a hajrában.

A Real Madrid sztárja, Arda Güler nehezen viselte, hogy lecserélték

Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Megszégyenültek a Real Madrid sztárjai

A fiatal török játékos – aki itthon elsősorban a Szoboszlai Dominikkal folytatott „háborúja" miatt vált ismertté – ezúttal nem játszott rosszul, ám Álvaro Arbeloa vezetőedző a 79. percben lecserélte, helyére a meglehetősen rutintalan, 19 éves Jorge Cestero Sanchót hozta meg. Güler ezt nehezen viselte, miközben lejött a pályáról, látványosan hisztizett.

Mindig én! Miért mindig én?!”

– dühöngött a madridiak középpályása.

"Arda Guler"



Por la queja del turco luego de que Arbeloa lo quitara en el partido con el Benfica: “Siempre yo, siempre yo”pic.twitter.com/vFiIKP7KNi — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) January 28, 2026

A Real-sztárok nem viselték jól a lisszaboni kudarcot, a lefújást követően elindultak az öltöző felé, hogy mihamarabb eltűnjenek a haragos szurkolóik elől.

Thibaut Courtois kapus azonban nem így tett, a belga játékos a drukkerek elé állt, és a többiekre is rászólt, hogy ne bújjanak el.

Real Madrid players tried to run down the tunnel after the final whistle, Courtois got angry and told them come face the RM fans. At least someone in this team is showing some leadership pic.twitter.com/lziTMSQrKM — WolfRMFC (@WolfRMFC) January 29, 2026

A Real Madrid a 4-2-es vereséggel kicsúszott a legjobb nyolc közül, az alapszakaszt a 9. helyen zárta, így nem tudott közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutni, holott ezt egy döntetlennel is elérhette volna. A spanyol sztárcsapatnak a legjobb 16 közé kerüléshez ismét a Benfica vagy a norvég Bodö/Glimt ellen kell egy kétmeccses párharcot vívnia.

Kapcsolódó cikkek