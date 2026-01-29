Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójában történt néhány meglepetés. A legnagyobb szenzációt a Real Madrid veresége szolgáltatta, a spanyol gigász 4-2-re kikapott a José Mourinho által irányított Benficától. A madridi sztárok nem is viselték jól a vereséget, legszívesebben elbújtak volna szégyenükben.

A Benfica-Real Madrid mérkőzés rengeteg érdekességet szolgáltatott, még a portugál csapat kapusa is gólt szerzett az utolsó pillanatban. A Real török válogatott sztárja, Arda Güler duplán bosszankodhatott, nem elég, hogy klubja kikapott, edzője még le is cserélte a hajrában.

Arda Gueler of Real Madrid CF in action during UEFA Champions League 2025/26 League phase Matchday 8 between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal. 28/01/2026 (Photo by Bruno de Carvalho / Brazil Photo Press via AFP)
A Real Madrid sztárja, Arda Güler nehezen viselte, hogy lecserélték
Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Megszégyenültek a Real Madrid sztárjai

A fiatal török játékos – aki itthon elsősorban a Szoboszlai Dominikkal folytatott „háborúja" miatt vált ismertté – ezúttal nem játszott rosszul, ám Álvaro Arbeloa vezetőedző a 79. percben lecserélte, helyére a meglehetősen rutintalan, 19 éves Jorge Cestero Sanchót hozta meg. Güler ezt nehezen viselte, miközben lejött a pályáról, látványosan hisztizett. 

Mindig én! Miért mindig én?!” 

– dühöngött a madridiak középpályása.

A Real-sztárok nem viselték jól a lisszaboni kudarcot, a lefújást követően elindultak az öltöző felé, hogy mihamarabb eltűnjenek a haragos szurkolóik elől. 

Thibaut Courtois kapus azonban nem így tett, a belga játékos a drukkerek elé állt, és a többiekre is rászólt, hogy ne bújjanak el.

A Real Madrid a 4-2-es vereséggel kicsúszott a legjobb nyolc közül, az alapszakaszt a 9. helyen zárta, így nem tudott közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutni, holott ezt egy döntetlennel is elérhette volna. A spanyol sztárcsapatnak a legjobb 16 közé kerüléshez ismét a Benfica vagy a norvég Bodö/Glimt ellen kell egy kétmeccses párharcot vívnia.

