A Benfica-Real Madrid mérkőzés rengeteg érdekességet szolgáltatott, még a portugál csapat kapusa is gólt szerzett az utolsó pillanatban. A Real török válogatott sztárja, Arda Güler duplán bosszankodhatott, nem elég, hogy klubja kikapott, edzője még le is cserélte a hajrában.
Megszégyenültek a Real Madrid sztárjai
A fiatal török játékos – aki itthon elsősorban a Szoboszlai Dominikkal folytatott „háborúja" miatt vált ismertté – ezúttal nem játszott rosszul, ám Álvaro Arbeloa vezetőedző a 79. percben lecserélte, helyére a meglehetősen rutintalan, 19 éves Jorge Cestero Sanchót hozta meg. Güler ezt nehezen viselte, miközben lejött a pályáról, látványosan hisztizett.
Mindig én! Miért mindig én?!”
– dühöngött a madridiak középpályása.
A Real-sztárok nem viselték jól a lisszaboni kudarcot, a lefújást követően elindultak az öltöző felé, hogy mihamarabb eltűnjenek a haragos szurkolóik elől.
Thibaut Courtois kapus azonban nem így tett, a belga játékos a drukkerek elé állt, és a többiekre is rászólt, hogy ne bújjanak el.
A Real Madrid a 4-2-es vereséggel kicsúszott a legjobb nyolc közül, az alapszakaszt a 9. helyen zárta, így nem tudott közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutni, holott ezt egy döntetlennel is elérhette volna. A spanyol sztárcsapatnak a legjobb 16 közé kerüléshez ismét a Benfica vagy a norvég Bodö/Glimt ellen kell egy kétmeccses párharcot vívnia.
