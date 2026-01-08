Ellenfélre várt az FC Barcelona a Spanyol Szuperkupa döntőjében. A szerdai első elődöntőben az Athletic Bilbaót 5-0-ra kiütő katalánok annyit már aznap este tudtak, hogy egy madridi csapat lesz az ellenfelük, hiszen a második dzsiddai elődöntőben a Real Madrid és az Atlético Madrid nézett szembe egymással.
Ez a mérkőzés aztán korántsem lett olyan egyoldalú, mint a szerdai volt.
Rögtön vezetést szerzett a Real Madrid
Pedig úgy nézett ki, hogy ezúttal is lehet hasonló forgatókönyv. Federico Valverde ugyanis már a 2. percben vezetést szerzett a Realnak egy óriási szabadrúgásgóllal, amiben egy picit Jan Oblak, az Atlético kapusa is benne volt.
A 28. percben Rodrygo duplázhatta volna meg az előnyt, de ziccerben Oblakba lőtte a labdát.
A 33. percben jött az első igazi Atlético-helyzet, de Sörloth közeli fejesét óriási bravúrral védte Courtois, majd Connor Gallagher tökéletesnek tűnő beadását fejelte az ötösről a léc fölé a norvég. Az ismétlősből látszott, hogy kicsit megzavarta, hogy egy Real-védő még belecsúsztatott az angol csapattársa beadásába.
Gólra gól
Fordulás után tíz perc telt el, amikor Valverde kiugratása után Rodrygo már nem hibázott, ezzel 2-0-ra vezetett a Real. De nem sokáig, mert három perccel később Sörloth a harmadik helyzetét már befejelte: Giuliano Simeone beadására érkezve nagyon könnyen nyomta el Asenciót és fejelt a kapuba (1-2).
Egy kis Vinícius-hiszti
Teltek a percek és egészen a 80. percig nem történt semmi. És, amikor végre történt, akkor meg nem a pályán. A lecserélt Viníciusnak addig mutogatta Diego Simeone, hogy hallgassa, hogy fütyülik ki, amíg a nem túl stabil idegrendszerű brazil megpróbált vele konfrontálódni. Ezt végül Xabi Alonso tette meg helyette, Viniciust pedig szépen bekísérték az öltözőbe.
Simeone már korábban is folyamatosan hergelte a brazilt, ahogy ez a videón is látszik:
A 60. percben beállt Griezmann vezérletével az utolsó negyedórát (ráadással együtt) megnyomta az Atlético, voltak is komoly helyzeteik, de vagy elhibázták azokat, vagy az utolsó pillanatban ért oda egy Real-játékos, aki menteni tudott.
Így a Real Madrid 2-1-re nyert, és január 11-én magyar idő szerint 20 órától sorozatban negyedszer is FC Barcelona–Real Madrid döntőt rendeznek a Spanyol Szuperkupában.
Spanyol Szuperkupa, elődöntő:
Ral Madrid–Atlético Madrid 2-1 (1-0)
gól: Valverde 2., Rodrygo 55., ill. Sörloth 58.