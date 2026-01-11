Jön az idei év első El Clásicója, ugyanis vasárnap a címvédő Barcelona és a Real Madrid találkozik a spanyol Szuperkupa döntőjében. Az El Clásico két résztvevője sorozatban negyedik, összességében pedig 19. alkalommal találkozik egymással a Spanyol Szuperkupában, az eddigi mérleg tíz Real- és hat Barcelona-siker mellett két döntetlen.

A Real Madrid sztárja, Vinícius Júnior a gólok helyett a balhékkal hívja csak fel magára a figyelmet

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hansi Flick együttese a négy között kiütötte az Athletic Bilbaót, míg Xabi Alonso csapata a városi rivális Atlético Madridot ejtette ki.

A Real és az Atlético rangadója Vinícius Júnor balhéja és a két edző, Xabi Alonso és Diego Simeone csörtéje miatt is emlékezetes maradt. A brazil szélső már az első félidőben célkeresztbe került, miután nehezen viselte Simeone provokációját, de az igazi botrány csak a 80. percben robbant ki, amikor lecserélték. Vinícius ugyanis hatalmas füttykoncert kíséretében hagyta el a pályát, majd az argentin szakember ismét odaszúrt neki, mondván ezt üzenik neki a szurkolók.

A Real Madrid sztárja hajszálra van egy klubrekordtól

Az immár 16 mérkőzés óta gólképtelen Vinícius vasárnap azonban valamelyest kárpótoltja a drukkereket, ugyanis mindössze egyetlen találatra van attól, hogy beállítson egy új klubrekordot a döntőkben szerzett gól/gólpasszok tekintetében. A rekordot 16 találattal Cristiano Ronaldo, Karim Benzema és Puskás Ferenc tartja közösen, a brazil támadó eddig 15 gólban vállalt közvetlen szerepet, vagyis hajszálra van a rekordbeállítástól, de akár egyedüli csúcstartó is lehet.

Ugyanakkor Vinícius nincs könnyű helyzetben, mivel erősen hadilábon áll mostanság a gólszerzéssel: a Real és a brazil válogatott meccseit is figyelembe véve 19 meccs óta nem talált be. Legutóbb októberen a Dél-Korea elleni felkészülési meccsen lőtt gólt és kiosztott egy gólpasszt.