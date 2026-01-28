A Real Madridnak egy pont is elég lett volna, hogy ott legyen a legjobb nyolc között, ebben az esetben a Manchester Cityt lökte volna a playoff-körbe. Álvaro Arbeloa csapata Mbappé révén meg is szerezte a vezetést, majd az első félidő végére Andreas Schjelderup találatával és Pavlidisz tizenegyesével fordított a Benfica.

A Benfica ukrán kapusa lett a Real Madrid elleni meccs hőse

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A saját dolgát nehezítette meg a Real Madrid

A második félidő elején Andreas Schjelderup szerzett újabb gólt és Mbappé is újra gólt szerzett. Sokáig maradt a 3–2, de ez az eredmény egyik csapatnak sem volt még jó. A Realnak egy gól a legjobb nyolcat, a Benficának a 24, utolsó továbbjutó helyet jelentette volna.

A hosszabbításban ébredtek rá erre igazán a csapatok és nőtt a feszültség is. A spanyoloknál előbb Asencio, majd Rodrygo is piros lapot kapott.

Az utolsó másodpercekben kiharcolt egy szabadrúgást a Benfica, a csapat edzője, José Mourinho pedig mindenkit előrezavart, a kapust, Anatolij Trubint is, aki remekül érkezett a beadásra és a kapuba fejelt. A Benfica ezzel a Marseille csapatát kipöckölve, -2-es, eggyel jobb gólkülönbséggel jutott tovább a Bajnokok Ligája legjobb 24 csapata közé és várhatja a pénteki sorsolást.

A Benfica stadionjában hihetetlen ünneplést csaptak a játékosok, akiket hősként éltettek a szurkolók.