Fölényesen nyerte meg első 2026-os bajnoki mérkőzését a Real Madrid, miután a Santiago Bernabéu Stadionban 5-1-re legyőzte a Real Betis csapatát. A mérkőzés hőse a Kylian Mbappét helyettesítő Gonzalo García volt.

Gonzalo García emlékezetessé tette, hogy először volt bajnoki meccsen a Real Madrid kezdőcsapatának a tagja

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Gálával kezdte az évet a Real Madrid

A saját nevelésű 21 éves csatár a 20. percben szerezte meg első gólját, amikor Rodrygo balról átívelt szabadrúgása után az alapvonal közeléből fejelte a labdát a hosszú oldali kapufa mellé.

Az 50. percben gyönyörű mozdulattal duplázta meg a madridiak előnyét: egy előre ívelt labdát mellre vett, majd kapásból a jobb alsó sarokba bombázott. Az 56. percben Raúl Asencio góljával már 3-0 volt a hazaiak előnye, amit tíz perccel később Cucho Hernandez kozmetikázott egy ugyancsak szép góllal.

A Real Madrid 3-1 után is támadásban maradt, Gonzalo García pedig a 81. percben egy, még az előzőnél is szebb, sarkazásos góllal szerezte meg karrierje első felnőtt mesterhármasát. Az 5-1-es végeredményt Fran García állította be a 90+3. percben.

A Real Madrid hátránya a győzelemnek köszönhetően továbbra is 4 pont a listavezető FC Barcelona mögött.