A Kylian Mbappét helyettesítő Gonzalo García elvitte a showt. A Real Madrid 21 éves csatára ugyanis bámulatos gólokból álló mesterhármast szerzett a Real Betis elleni, összesen hat gólt hozó mérkőzésen.

Fölényesen nyerte meg első 2026-os bajnoki mérkőzését a Real Madrid, miután a Santiago Bernabéu Stadionban 5-1-re legyőzte a Real Betis csapatát. A mérkőzés hőse a Kylian Mbappét helyettesítő Gonzalo García volt.

Gonzalo Garcia of Real Madrid celebrates his goal during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Bernabeu in Madrid, Spain, on January 4, 2026. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Gonzalo García emlékezetessé tette, hogy először volt bajnoki meccsen a Real Madrid kezdőcsapatának a tagja
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Gálával kezdte az évet a Real Madrid

A saját nevelésű 21 éves csatár a 20. percben szerezte meg első gólját, amikor Rodrygo balról átívelt szabadrúgása után az alapvonal közeléből fejelte a labdát a hosszú oldali kapufa mellé.

Az 50. percben gyönyörű mozdulattal duplázta meg a madridiak előnyét: egy előre ívelt labdát mellre vett, majd kapásból a jobb alsó sarokba bombázott. Az 56. percben Raúl Asencio góljával már 3-0 volt a hazaiak előnye, amit tíz perccel később Cucho Hernandez kozmetikázott egy ugyancsak szép góllal.

A Real Madrid 3-1 után is támadásban maradt, Gonzalo García pedig a 81. percben egy, még az előzőnél is szebb, sarkazásos góllal szerezte meg karrierje első felnőtt mesterhármasát. Az 5-1-es végeredményt Fran García állította be a 90+3. percben.

A Real Madrid hátránya a győzelemnek köszönhetően továbbra is 4 pont a listavezető FC Barcelona mögött. 

 

 

