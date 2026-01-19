Az Afrika-kupa vasárnap esti fináléja felejthetetlen végjátékot hozott. A rendes játékidő ráadásában a játékvezető megítélt egy rendkívül véleményes büntetőt a házigazda marokkóiaknak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt, azonban a torna gólkirálya, a Real Madridban futballozó Brahim Díaz panenkás tizenegyese Édouard Mendy kezében landolt.

A Real Madrid sztárja a szenegáli Édouard Mendy kezébe emelte a büntetőjét

Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Ezt követően a Real Madrid támadója vitába keveredett Walid Regragui szövetségi kapitánnyal, majd a hosszabbítás első félidejének nyolcadik percében lecserélték, és könnyek között az öltözőbe vonult.

A Real Madrid sztárja összetört a finálé után

A hosszabbításban aztán Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára.

A sorsdöntő pillanatban kihagyott tizenegyes miatt Brahim Díaz bocsánatot kért a szurkolóktól, és magára vállalta a teljes felelősséget az elveszített finálé miatt. A Real Madrid 26 éves támadója a közösségi oldalán elmondta, nehezen fog begyógyulni az a seb, amit vasárnap este szerzett.

Fáj a lelkem. Erről a címről álmodtam mindannak a szeretetnek köszönhetően, amit tőletek kaptam. Minden üzenet, minden támogatás azt éreztette velem, hogy nem vagyok egyedül. Mindennel küzdöttem, amim volt, mindenekelőtt a szívemmel. Tegnap elbuktam, teljes felelősséget vállalok érte, és őszintén bocsánatot kérek. Nehéz lesz talpra állnom, mert ez a seb nem gyógyul könnyen, de megpróbálom”

– írta a „meccslabdát” elhibázó Brahim Díaz, akinek a válogatottja 1976 után diadalmaskodhatott volna ismét Afrika-kupán.

Moroccans sacrificed for peace & fair play, many supported Senegal 🇸🇳 but Morocco 🇲🇦 needs to be applauded for fair play, Brahim Diaz chose a weak panenka passing to Eduardo Mendy and was consoled by FIFA President, Sadio Mane is theà AFCON 2025.#SENMAR pic.twitter.com/Rcq43iSRYe — Sports City (@Sports_City247) January 19, 2026

„Folytatom az utamat addig, amíg egy nap vissza nem tudom adni nektek ezt a szeretetet, és büszkesége nem lehetek a marokkói népnek. Nem magamért, hanem mindazokért, akik hittek bennem, és mindazokért, akik velem együtt szenvedtek” – tette hozzá a Málagában született támadó, aki 2023 októberében mondott igent a marokkói válogatottnak.

Brahim Díazt a FIFA elnöke, Gianni Infantino vigasztalta a kihagyott 11-ese után

Fotó: Abdel Majid Bziouat/AFP

A 26 éves támadó korábban az összes spanyol korosztályos válogatottban pályára lépett, valamint a felnőttek között is játszott egy felkészülési meccset 2021 júniusában.