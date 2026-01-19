Live
Brahim Díaz, a marokkói labdarúgó-válogatott támadója megnyerhette volna csapatának az Afrika-kupát, azonban döntő pillanatban kihagyta a tizenegyesét, amit panenkás stílusban próbált értékesíteni. A Real Madrid támadója az elbukott döntő után összetört, és a közösségi oldalán kért elnézést a szurkolóktól.

Az Afrika-kupa vasárnap esti fináléja felejthetetlen végjátékot hozott. A rendes játékidő ráadásában a játékvezető megítélt egy rendkívül véleményes büntetőt a házigazda marokkóiaknak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt, azonban a torna gólkirálya, a Real Madridban futballozó Brahim Díaz panenkás tizenegyese Édouard Mendy kezében landolt.

A Real Madrid sztárja a szenegáli Édouard Mendy kezébe emelte a büntetőjét
A Real Madrid sztárja a szenegáli Édouard Mendy kezébe emelte a büntetőjét
Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Ezt követően a Real Madrid támadója vitába keveredett Walid Regragui szövetségi kapitánnyal, majd a hosszabbítás első félidejének nyolcadik percében lecserélték, és könnyek között az öltözőbe vonult.

A Real Madrid sztárja összetört a finálé után

A hosszabbításban aztán Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára.

A sorsdöntő pillanatban kihagyott tizenegyes miatt Brahim Díaz bocsánatot kért a szurkolóktól, és magára vállalta a teljes felelősséget az elveszített finálé miatt. A Real Madrid 26 éves támadója a közösségi oldalán elmondta, nehezen fog begyógyulni az a seb, amit vasárnap este szerzett. 

Fáj a lelkem. Erről a címről álmodtam mindannak a szeretetnek köszönhetően, amit tőletek kaptam. Minden üzenet, minden támogatás azt éreztette velem, hogy nem vagyok egyedül. Mindennel küzdöttem, amim volt, mindenekelőtt a szívemmel. Tegnap elbuktam, teljes felelősséget vállalok érte, és őszintén bocsánatot kérek. Nehéz lesz talpra állnom, mert ez a seb nem gyógyul könnyen, de megpróbálom” 

írta a „meccslabdát” elhibázó Brahim Díaz, akinek a válogatottja 1976 után diadalmaskodhatott volna ismét Afrika-kupán. 

„Folytatom az utamat addig, amíg egy nap vissza nem tudom adni nektek ezt a szeretetet, és büszkesége nem lehetek a marokkói népnek. Nem magamért, hanem mindazokért, akik hittek bennem, és mindazokért, akik velem együtt szenvedtek” – tette hozzá a Málagában született támadó, aki 2023 októberében mondott igent a marokkói válogatottnak. 

Morocco's forward #10 Brahim Diaz receives the Golden Boot from FIFA President Gianni Infantino during presentation ceremony at the end of the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Brahim Díazt a FIFA elnöke, Gianni Infantino vigasztalta a kihagyott 11-ese után
Fotó: Abdel Majid Bziouat/AFP

A 26 éves támadó korábban az összes spanyol korosztályos válogatottban pályára lépett, valamint a felnőttek között is játszott egy felkészülési meccset 2021 júniusában. 

Brahim Díaz az Afrika-kupa gólkirálya lett, ugyanis az elődöntőig vezető úton öt egymást követő mérkőzésen is betalált.

