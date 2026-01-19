A Barcelona ellen elbukott spanyol Szuperkupa döntőt követően a Real Madrid váratlan döntés hozott és mindössze hét hónap után kirúgta vezetőedzőjét, Xabi Alonsót. A spanyol edző helyét a tartalékcsapattól érkezett Álvaro Arbeloa vette át, aki rögtön döbbenetes kudarccal debütált. A korábbi spanyol válogatott védő kétségtelenül csupán vészmegoldás, Florentino Pérez klubelnök pedig már gőzerővel keresi az új edzőt.

José Mourinhót már nem érdekli a Real Madrid kispadja

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Mourinho válaszolt a Real Madrid elnökének

A nemzetközi sajtóban eleinte Jürgen Kloppot emlegették a főjelöltnek, de a Dortmund és a Liverpool korábbi sikeredzője jelezte, hogy nagyon jól érzi magát a Red Bull labdarúgásért felelős globális vezetőjeként, és nem kíván leülni semmilyen kispadra. A COPE spanyol rádió aztán arról számolt be, hogy a Real Madrid elnöke azt szeretné, ha ismét José Mourinho lenne a spanyol királyi klub futballcsapatának vezetőedzője.

A 62 éves portugál tréner 2010 és 2013 között már ült a kispadon, bajoki címet, valamint Király Kupát és a spanyol Szuperkupát is megnyerte a csapattal.

Bár Mourinho állítólag a távozása előtt több játékossal is összeveszett – ami Xabi Aloso vesztét is okozta – a visszatérése mégsem először merül fel. 2019-ben a beIN Sportnak elárulta, nem lenne problémája visszatérni Madridba, és büszkeségnek nevezte, hogy egy olyan klubnál viszont akarják látni, ahol már korábban dolgozott. A visszatérésből végül nem lett semmi, Mourinho pedig azóta több csapatnál is megfordult, jelenleg hazájában dolgozik a Benfica vezetőedzőjeként, s noha a szerződése jövő nyáron lejár, úgy fest esze ágában sincs távozni.

A szombati Rio Ave elleni 2-0-s győzelem után megkérdezték a kétszeres BL-győztes edzőt, hogy visszatérne-e a blancók kispadjára, amire egyértelmű választ adott.

Nem veszek részt szappanoperákban. Sok jó sorozat van, de mindegyik túl hosszú. Aztán kihagysz egy-két részt, és elveszíted a fonalat. Ne számítsatok rám, nem nézek szappanoperákat

– mondta a Sport TV-nek a portugál tréner, aki ezek után aligha lesz a Real Madrid következő edzője.