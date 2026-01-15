Egy héttel ezelőtt nagy eséllyel kevesen mondták volna, hogy a Real Madrid a spanyol Szuperkupa-döntő elvesztésébe belebukik Xabi Alonso vezetőedző, majd a helyére kinevezett Álvaro Arbeola első meccsén rögtön megég a másodosztályú Albacete vendégeként a spanyol Király-kupa nyolcaddöntőjében. Nos, pontosan ez történt. A Real Madrid háza táján hatalmas a káosz, az Albacete elleni 3-2-es vereség után pedig a helyzet csak rosszabb lett. Miközben Arbeola igyekszik csillapítani a kedélyeket azzal, hogy felelősséget vállal és türelmet kér, a közösségi médiában mindenki a királyi gárdán nevet.

A Real Madrid hatalmas pofonba szaladt bele a másodosztályú Albacete ellen Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Gerard és Piqué és a Barcelona véleménye a Real Madrid kieséséről

A leghangosabb ezúttal is Gerard Piqué volt – írja a katalán Sport. A Barcelona korábbi védője egy Whatsapp-csoportban kommentálta a Real kiesését, Pique rövid, de annál csattanósabb mondandója gyorsan kiszivárgott.

Jó debütálás a Real Madrid új edzőjétől...

Mindezzel egy időben a Barcelona is posztolt a közösségi médiában. A katalán klub persze csak burkoltan üzent a királyi gárdának, de a szöveg és a bejegyzés akkor is sokatmondó. A Barca közösségi médiáért felelős csapata jó kedvében volt, ugyanis szerda este 23:01-kor posztoltak, éppen a Real Madrid kiesése után ezzel a szöveggel: „Te is érzed az energiájukat”. A Barca edzésén persze csak mosolygós arcokat lehet látni a Real Madrid elleni spanyol Szuperkupa-győzelem után.

You can feel their energy 😍 pic.twitter.com/gGgJp08Jmj — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2026

San Marino is legyőzné a Real Madridot?

Valószínűleg, sőt szinte biztos, hogy nem. Ugyanakkor San Marino válogatottjának szurkolói oldala igyekezett meglovagolni a Real-kiesés okozta megtekintéseket. Az oldal levelet írt a spanyol klubnak, a bejegyzés pedig vírusként terjed, reggelig már közel 700 ezren olvasták el.

Szia, Real Madrid. Észrevettük, hogy egy spanyol másodosztályú csapat kiejtett titeket, és hogy megint bolondot csináltatok magatokból. Szerintem abban a helyzetben vagyunk, hogy játszhassunk ellenetek. Úgy gondolom, hasonló szinten vagyunk, mivel mi is bolondot csinálunk magunkból. Játsszunk, amikor készen álltok.

A mély gödörben lévő Real Madrid szombaton javíthat hazai pályán. A királyi gárda ellenfele a La Liga 19. helyezettje, a Levante lesz a bajnokságban.