A Real Madrid hétfőn a hivatalos honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonsóval közös megegyezéssel szerződést bontott. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves baszk edző munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához.

Xabi Alonso távozott a Real Madridtól

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, ahol Carlo Ancelotti utódjaként nem sikerült beváltania a hozzáfűzött reményeket, csupán 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Utoljára vasárnap irányította a fővárosi együttest, amely 3-2-re kikapott a Barcelona ellen, s ezzel elveszítette a spanyol Szuperkupa-döntőt.

Már az megvan, ki lesz az új edző a Real Madridnál

A menesztés mellett a Real egyúttal azt is bejelentette, hogy Alonso helyét a klub korábbi védője, Álvaro Arbeloa veszi át. A spanyol szakember tavaly június óta irányította a Real második csapatát, a Castillát, de már előtte is a királyiak akadémiáján dolgozott.

Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, az együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.