A Real Madrid 2-0-ra nyert a Villarreal vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szombat esti mérkőzésén.
A Real Madrid ezzel a sikerrel átvette a vezetést a tabellán az FC Barcelonától, amely vasárnap délután lép pályára – adta hírül az MTI.
A Real Madrid nyerőembere megint Mbappé volt
A királyi gárda góljait a világbajnok francia csatár, Kylian Mbappé szerezte, a klasszis támadó a hétközi Bajnokok Ligája-fordulóban is két gólt szerzett az AS Monaco ellen. A 27 éves sztár előbb a 47. percben juttatta előnyhöz a vendég együttest, majd a 94. percben egy panenkás büntetővel állította be a végeredményt.
A Real csillaga már 21 találatnál jár 20 bajnokin, ezzel toronymagasan vezeti a La Ligában a góllövőlistát.
