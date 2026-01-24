Live
A Real Madrid 2-0-ra nyert a Villarreal vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A Real Madrid ezzel a sikerrel átvette a vezetést a tabellán az FC Barcelonától, amely vasárnap délután lép pályára – adta hírül az MTI.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between Villarreal CF and Real Madrid CF at La Ceramica Stadium in Vila-Real on January 24, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
A Real Madrid szupersztárja, Kylian Mbappé két gólt lőtt a Villarreal ellen
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A Real Madrid nyerőembere megint Mbappé volt

A királyi gárda góljait a világbajnok francia csatár, Kylian Mbappé szerezte, a klasszis támadó a hétközi Bajnokok Ligája-fordulóban is két gólt szerzett az AS Monaco ellen. A 27 éves sztár előbb a 47. percben juttatta előnyhöz a vendég együttest, majd a 94. percben egy panenkás büntetővel állította be a végeredményt.

A Real csillaga már 21 találatnál jár 20 bajnokin, ezzel toronymagasan vezeti a La Ligában a góllövőlistát.

 

 

