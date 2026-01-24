A Real Madrid ezzel a sikerrel átvette a vezetést a tabellán az FC Barcelonától, amely vasárnap délután lép pályára – adta hírül az MTI.

A Real Madrid szupersztárja, Kylian Mbappé két gólt lőtt a Villarreal ellen

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A Real Madrid nyerőembere megint Mbappé volt

A királyi gárda góljait a világbajnok francia csatár, Kylian Mbappé szerezte, a klasszis támadó a hétközi Bajnokok Ligája-fordulóban is két gólt szerzett az AS Monaco ellen. A 27 éves sztár előbb a 47. percben juttatta előnyhöz a vendég együttest, majd a 94. percben egy panenkás büntetővel állította be a végeredményt.

21 goals in 20 La Liga games for Kylian Mbappé this season 💪 pic.twitter.com/NAQljXpkpF — B/R Football (@brfootball) January 24, 2026

A Real csillaga már 21 találatnál jár 20 bajnokin, ezzel toronymagasan vezeti a La Ligában a góllövőlistát.