A nemzetközi labdarúgás legnagyobb csapatainak mérkőzéseire tízezrek kíváncsiak a stadionokban. Nos, nem kellett sokat várni, hogy elkészüljön a rangsor a legnézettebb klubokról 2025-re, és érdekes módon a Real Madrid nem került be az első háromba.

A Bajnokok Ligája sorozatot tekintve rekordbajnok Real Madrid csak a negyedik lett abban a rangsorban, amely a legnézettebb csapatokat állította sorrendbe, méghozzá aszerint, hogy hány szurkoló volt az adott klub stadionjában átlagosan. Az első a Bundesligában szereplő Borussia Dortmund lett, amely elég híres a fanatikus szurkolótáboráról, ráadásul szinte mindig telt ház körüli állapotban fogadják a vendégeiket.

A Real Madrid még a dobogóra sem került fel
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A Real Madrid nem a legnézettebb csapat

A legmagasabb átlagnézőszámú klubok rangsorát, ahogy már fentebb említettük, a Borussia Dortmund vezeti a szintén német Bayern München és a szebb napokat látott angol Manchester United előtt. A Real Madrid után a két olasz óriás, a Milan és az Inter következik a francia Marseille előtt.

1. Dortmund 81 365
2. Bayern München 75 000
3. Manchester United 73 880
4. Real Madrid 72 973
5. Milan 72 033
6. Internazionale 69 840
7. Marseille 64 401
8. Roma 62 872
9. West Ham 62 461
10. Schalke 61 904

 

