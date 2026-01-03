A Bajnokok Ligája sorozatot tekintve rekordbajnok Real Madrid csak a negyedik lett abban a rangsorban, amely a legnézettebb csapatokat állította sorrendbe, méghozzá aszerint, hogy hány szurkoló volt az adott klub stadionjában átlagosan. Az első a Bundesligában szereplő Borussia Dortmund lett, amely elég híres a fanatikus szurkolótáboráról, ráadásul szinte mindig telt ház körüli állapotban fogadják a vendégeiket.

A Real Madrid még a dobogóra sem került fel

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A Real Madrid nem a legnézettebb csapat

A legmagasabb átlagnézőszámú klubok rangsorát, ahogy már fentebb említettük, a Borussia Dortmund vezeti a szintén német Bayern München és a szebb napokat látott angol Manchester United előtt. A Real Madrid után a két olasz óriás, a Milan és az Inter következik a francia Marseille előtt.

1. Dortmund 81 365

2. Bayern München 75 000

3. Manchester United 73 880

4. Real Madrid 72 973

5. Milan 72 033

6. Internazionale 69 840

7. Marseille 64 401

8. Roma 62 872

9. West Ham 62 461

10. Schalke 61 904